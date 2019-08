Unidade de Saúde da Família é inaugurada em São Cristóvão

A Unidade de Saúde da Família (USF) tem um papel importante de aproximar a população do atendimento em saúde. É com esse propósito que a USF São Cristóvão, no Conjunto Iolanda Pires, foi inaugurada, no início da tarde desta terça-feira (27), pelo prefeito ACM Neto. A instituição de saúde é a primeira a ser inaugurada após a convocação de 120 médicos para a rede municipal - 68 deles vão para as Unidades de Saúde da Família.

Morador da comunidade habitacional, Silvanei Gomes, 33 anos, conta que tinha que acordar de madrugada para tentar ser atendido na Unidade de Saúde da Família Aristides Pereira Maltez, que também fica em São Cristóvão. “Era difícil. Eu tenho um filho que está precisando de consulta, mas não conseguia ser atendido. Agora deve melhorar. Tinha que ir cedo para a outra unidade, tentar a ficha para marcar e às vezes chegava na hora de tomar uma vacina e não tinha”, afirmou.

A subcoordenadora de vigilância e saúde do Distrito de Itapuã, Annita Santos, explica que a unidade de Saúde da Família Aristides Pereira Maltez tem uma grande demanda, o que complicava os atendimentos dos moradores do conjunto. “Eles eram atendidos em demanda aberta, por isso não possuíam o cartão da unidade e não tinham um acompanhamento contínuo”, disse.

A médica generalista Marcela Fernanda Vieira explica que é possível resolver 80% das enfermidades crônicas e não transmissíveis com o atendimento prestado pelas unidades básicas de saúde. “A importância das equipes de saúde da família na atenção básica é atuar próximo das comunidades favorecendo o acesso à saúde. A unidades básicas são a primeira porta de entrada para o Sistema Único de Saúde. A equipe de saúde da família se insere na comunidade para ser esse facilitador de acesso ao médico, ao tratamento e as medicações”, afirmou.

Essa proximidade do atendimento médico anima a cabeleireira Fabiana Ferreira, 34, que mora na região. Além de não ter que acordar de madrugada para ir ao médico, agora, vai ser possível se inscrever na USF. “A inauguração foi boa porque a demanda do outro posto tava muito grande e não tava tendo condição de atender a toda a população. Vai ser melhor para atender a nossa população. Tem muitos idosos aqui que a família não tem carro para se locomover, então, os médicos indo em casa, eles seriam melhor atendidos”, disse.

A nova unidade começa a funcionar nesta quarta (28), sempre das 8h às 17h, de segunda a sexta. Com investimento de R$1,4 milhão, a USF São Cristóvão tem capacidade para 460 pessoas por dia. A equipe formada por três médicos de saúde da família e dentistas vai prestar atendimento médico, odontológico e de enfermagem. No local, ainda vai ser possível se vacinar, entregar medicamentos, fazer o Cartão SUS, marcar consultas, exames e a visita domiciliar.

De acordo com a Secretaria Municipal de Saúde, esta é a sexta USF inaugurada em 2019 pela prefeitura. O prefeito ACM Neto afirmou que a prefeitura vai inaugurar 10 novas unidades de saúde até o final deste ano. Ainda de acordo com o prefeito, serão abertas 20 novas unidades até o fim de 2020 - novos médicos devem ser contratados para atender às inaugurações.

“O nosso grande esforço nos últimos meses foi no sentido de garantir a contratação de médicos para retomar as inaugurações dos postos de saúde da família. Na segunda, a Prefeitura convocou 120 concursados, que se somam a outros médicos vindos da residência e da contratação em regime de pessoa jurídica para assegurar que, até o fim do ano, não falte profissional em nenhuma unidade de saúde”, afirmou. “Assim, ampliaremos a atenção primária, que eu diria ser a ação mais importante que vai evitar problemas futuros”, concluiu.

O secretário de saúde do município, Leo Prates, diz que todos os médicos que vão trabalhar na Unidade de Saúde da Família de São Cristóvão foram contratados no regime de pessoa jurídica, ou seja, não integram os 120 profissionais concursados que foram chamados na última segunda (26). Ainda segundo o secretário, a maior carência da rede pública do município é de médicos de saúde da família - os que atendem nas USF.

“O que queremos agora é ter um clínico especialista de saúde da família, aquele que não está só na unidade por uma passagem, mas um que tenha formação específica de saúde da família. Para isso estamos estimulando a instalação da residência médica em saúde da família”, afirmou. De acordo com ele, um projeto tramita na Câmara Municipal de Salvador para complementar o pagamento dos residentes na área em R$ 6 mil.

Com o novo posto, a cobertura da atenção básica à saúde no Distrito Sanitário (DS) de Itapuã avança de 59,39% para 63,26%, informou o Leo Prates. Se for considerado apenas São Cristóvão, a cobertura atinge 100% da população do bairro com a inauguração.

*Com orientação da Chefe de Reportagem Perla Ribeiro