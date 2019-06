Unidade de saúde em Coutos é inaugurada nesta terça (25)

A unidade de saúde da família (USF) de Coutos, no Subúrbio Ferroviário, será entregue nesta terça-feira (25), às 14h30. Batizada de Vila da Fraternidade, ela fica na Rua José do Patrocínio, perto da Escola Colina do Mar. A solenidade de entrega terá presença do prefeito ACM Neto e outros gestores municipais.

A obra da USF teve investimento de R$ 1,4 milhão. O posto tem 608 m², com capacidade para atender até 14 mil pessoas por mês. São dois pavimetnos, com 12 consultórios, quatro deles odontológicos. No local vão atuar quatro equipes de saúde da família e outras quatro de saúde bucal.

Serão ofertados serviços básicos de acolhimento e atendimento médico de enfermagem e odontológico, programas prioritários como hipertensão arterial, diabetes, pré-natal, além de planejamento familiar e outros acompanhamentos essenciais de saúde, como vacinas, coleta de material para exames laboratoriais, curativos, nebulização e teste do pezinho.