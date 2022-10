Unidade de saúde oferece consultas médicas gratuitas para idosos em Salvador

A Unidade Básica de Saúde Dr Pericles, na Rua Prof. Artur Mendes de Aguiar, 4, no Barbalho, vai oferecer serviços gratuitos para os idosos, em comemoração ao Dia Nacional e Internacional do Idoso.

Dentre os serviços ofertados estarão marcação de consultas com médico clínico, consulta com enfermeira de agravos crônicos (hipertensão arterial e diabetes mellitus); com nutricionista; atendimento de assistência social; aferição de Pressão Arterial (PA) e glicemia.

Enquanto aguardam atendimento, os pacientes serão acolhidos em sala de espera com palestra sobre envelhecimento ativo e saudável com o tema “Envelhecer com saúde”, além do preenchimento e orientações da caderneta do idoso.

“Esta pauta reforçada de cuidados com os idosos neste mês é de grande importância e, por isso tivemos como missão o planejamento estratégico para um mês repleto de atividades”, declara Decio Martins. “Diariamente, a população idosa pode obter nas unidades atendimentos diversos. Isso garante uma qualidade de vida aos nossos anciãos”, reforça o secretário.

O interessado deve comparecer à Unidade portando Documento oficial com foto e cartão SUS. O Horário de atendimento para segunda-feira feira (17) é das 8h às 17h, por ordem de chegada.

“As atividades individuais e coletivas visam recuperar, manter e promover a autonomia e independência da pessoa idosa, considerando seu contexto social e suas subjetividades, estimulando, através da equipe multidisciplinar, ações integrais e intersetorias que assegurem a qualidade de vida da pessoa idosa”, declara Daniele Brigth, Subcoordenadora de Atenção e Vigilância.