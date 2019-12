Unidade do Cras em Fazenda Grande do Retiro é entregue revitalizada

O Centro de Referência da Assistência Social (Cras) do bairro de Fazenda Grande do Retiroe, Salvador, foi requalificado e entregue à população na manhã desta quinta-feira (5), pelo prefeito da cidade, ACM Neto (DEM).

Com a requalificação na sede, foram realizados serviços de reforma elétrica, hidráulica, construção de sanitário, pintura, colocação de divisórias, instalação de ar-condicionado e rede lógica. Além disso, foi feita adequação para acessibilidade, mobiliário novo e ampliação de equipe. O funcionamento do Cras Fazenda Grande do Retiro será de segunda à sexta-feira, das 8h às 12h e das 13h às 17h. Entre os serviços oferecidos estão o cadastramento e atualização do Cadastro Único para programas sociais do governo federal, educação financeira e orientação jurídica, entre outros.

Na requalificação, foram investidos R$ 297 mil em recursos da própria prefeitura. A iniciativa foi realizada através da Secretaria Municipal de Promoção Social e Combate à Pobreza (Sempre). “As unidades não recebem apenas nova estrutura física, mas também equipes plenamente consistidas e, principalmente, profissionais na área social que vão trabalhar em contato com as pessoas mais pobres, ajudando a promover a superação da desigualdade em nossa cidade.”, afirmou Neto.

Prefeito ACM Neto reinaugura Cras após requalificação (Foto: Valter Pontes/Secom PMS)

A dona de casa Vanda Cerqueira, 56 anos, aprovou a entrega. “Os moradores precisam disso, muitos não têm transporte para ir em outro lugar e aí não conseguem resolver. Aqui tava realmente precisando de um serviço desses. Aqui, eu consigo vir andando de casa”, conta ela, que quer regularizar o serviço do passe livre.

“Vai ser ótima não ter que ficar indo para longe, muitas vezes a gente fica andando sem saber para onde ir e como resolver os problemas. Então, é muito bom ter um lugar desse perto de casa”, completa a manicure Lucimeire Brito, 32.

Balanço

Presente na entrega, a titular da pasta, secretária Ana Paula Matos, aproveitou para fazer uma retrospectiva dos números da assistência em 2019. Neste ano, já foram pagos, através dos Cras, R$ 2,1 milhões em benefícios; 520 mães adquiriram enxoval após participarem de oficinas nos centros; 3.586 cestas básicas foram distribuídas; foram feitas mais de 400 concessões de Aluguel Social; e mais de 20 pessoas puderam voltar às cidades de origem. “Mas, mais simbólico do que isso, são os projetos e as vidas que são transformadas pelos trabalhadores da assistência social”, destacou Ana Paula.

"Hoje, mais uma vez, demonstramos o compromisso absoluto, a prioridade número um da nossa gestão: o investimento no social. Investimos quase 80% dos nossos recursos nas áreas mais pobres. Quando chegamos, a prefeitura Salvador tinha a rede de assistência mais desestruturada dentre todas as capitais do país e, ao longo dos últimos anos, Salvador foi a capital que mais avançou nos indicadores sociais", disse o prefeito, durante a entrega.

Equipes

As equipes são formadas por assistentes sociais, psicólogos, estagiários e pessoal de apoio, que auxiliam os usuários através do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família (Paif). A ação consiste no acolhimento, acompanhamento sociofamiliar, atividades socioeducativas com famílias no contexto comunitário, visando a orientação e o fortalecimento de vínculos familiares e comunitários.



O público-alvo é composto por famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade socioeconômica, com vínculos afetivos frágeis, discriminadas por questões de gênero, idade, etnia, deficiência, ou em decorrência da privação de renda e do acesso a serviços públicos.

*Com orientação do chefe de reportagem Jorge Gauthier