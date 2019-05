Unidade que acolherá 50 pessoas em situação de rua é inaugurada nos Barris

Unidade foi inaugurada os Barris (Foto: Max Haack/Secom)

As pessoas em situação de rua de Salvador contam a partir desta terça-feira (28) com uma nova Unidade de Acolhimento Institucional (UAI), inaugurada nos Barris. Localizado na Rua Conselheiro Spínola, o espaço conta com dormitórios com capacidade para 50 pessoas, sendo 34 homens e 16 mulheres que atualmente vivem em situação de vulnerabilidade e risco social.

Cada beneficiário poderá usufruir do espaço por até nove meses, com direito a acesso ao local que funciona 24h por dia, três refeições diárias e atendimento psicossocial, com foco no fortalecimento de vínculo e inclusão. O acesso da população ao serviço acontece através do encaminhamento feito por estruturas como os Centros de Referência Especializados para População em Situação de Rua (Centros POP).

A UAI dos Barris foi inaugurada nesta manhã pelo prefeito ACM Neto, ao lado do secretário de Promoção Social e Combate à Pobreza (Semps), Léo Prates. O espaço será gerenciado através de convênio municipal com a Agência Adventista de Desenvolvimento e Recursos Assistenciais (Adra) e faz parte do programa de ações, cuidados e assistência à população em situação de rua.

Na cerimônia, Neto destacou a importância da implantação do programa Sempre Cidadão e classificou como o maior investimento feito pela prefeitura em ações sociais, com um total de R$ 64 milhões. "Fizemos esse investimento em ações concretas para ajudar a população. Estamos focados no trabalho voltado para quem mais precisa, com realizações que mudam efetivamente a vida das pessoas mais pobres. Nós olhamos para essas pessoas com um sentimento de humanidade, com atenção e respeito, e não como números", destacou o gestor.

Já Prates garantiu que o projeto Sempre Cidadão, em parceria com a Secretaria Municipal de Desenvolvimento e Urbanismo (Sedur), do vice-prefeito e secretário da pasta, Bruno Reis, e do projeto de lei do Sistema Único da Assistência Social (SUAS), se aprovado na câmara, trará benefícios como a primeira habitação, pagamento do aluguel social e criação de possibilidade do benefício complementar, que são três salários para que os moradores de rua tenham onde morar.

UAI Amaralina acolherá moradores de ruas e seus animais

O titular da Semps revelou ainda que a próxima unidade para abrigar estas pessoas será em Amaralina. A novidade é que, nesta unidade, as pessoas acolhidas também poderão levar seus animais de estimação. “Muitas dessas pessoas perdem os vínculos familiares e se apegam aos seus animais e, a partir de agora, nós vamos adaptar a nova UAI para receber essas pessoas. O projeto não é de repressão, é em busca de igualdade de oportunidades e liberdade de escolha. Essas pessoas terão a liberdade de escolher onde querem estar, porque é um direito dele”, disse Prates.

A UAI Barris faz parte do processo de expansão do projeto de acolhimento, das atuais 500 para 700 vagas. No total, a gestão municipal é responsável por nove UAIs: Amaralina, Pau da Lima, San Martin, Barbalho (duas unidades), Barris, Ribeira, Pituaçu e Fazenda Coutos.

* Com orientação do chefe de reportagem Jorge Gauthier