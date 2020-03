Unidade vai acolher crianças e adolescentes com suspeita de coronavírus

Uma Unidade de Acolhimento Institucional de Permanência Breve, inaugurada na manhã desta sexta-feira (27), na Avenida Bonocô, pelo prefeito de Salvador, ACM Neto, vai atender especificamente nesse período da pandemia a 20 crianças e adolescentes de 7 a 17 anos com suspeita de coronavírus na cidade. A unidade será administrada pela Fundação Cidade-Mãe. Prioritariamente, o atendimento será feito a jovens em situação de rua.

“A intenção dessa unidade é fazer com que a criança ou o jovem que esteja com suspeita de coronavírus não se misture com outros que estão inteiramente saudáveis, no intuito de proteger e evitar o contágio principalmente com outras crianças, familiares e idosos. Aqui, será acompanhada a evolução do quadro, são feitos testes e, caso o resultado seja negativo, podem retornar para as famílias ou para a unidade permanente de abrigamento. Em caso positivo, será imediatamente iniciado o tratamento”, afirmou o prefeito.