Unidades de ambulatório e Hemoba são inauguradas no Hospital Ana Nery

Um novo ambulatório foi inaugurado no Hospital Ana Nery (HAN), no bairro da Caixa D’Água, em Salvador, nesta quarta-feira (10). A unidade faz parte de um conjunto de investimentos de R$ 11,2 milhões que incluíram a construção de uma novo posto da Hemoba e a ampliação da quantidade de leitos de UTI adultos e pediátricos.

Governador, Rui Costa, e secretária Tereza Paim (de vermelho), durante a inauguração (Foto: GOVBA)

O governador Rui Costa fez a inauguração da unidade e disse que o novo ambulatório vai melhorar a funcionalidade do hospital. A capacidade de atendimento será ampliada em 10% com 8 mil novas consultas por mês. Durante a entrega do equipamento, o gestor assinou uma ordem de serviço para a ampliação do número de leitos de UTI. Mais R$ 2 milhões em investimentos.

“Além de dar acolhimento aos pacientes e eficiência ao hospital, esta obra tinha por finalidade também liberar espaço no outro prédio para ampliação e implantação de UTI na unidade de cardiologia, melhorando o atendimento e o serviço do Hospital Ana Nery como um todo”, afirmou Rui.

A quantidade de leitos pediátricos vai dobrar, passando de 10 para 20, e a de leitos adultos vai saltar de 40 para 50. Já a unidade da Hemoba terá capacidade para recolher até 800 bolsas de sangue por mês e vai funcionar de segunda a sexta-feira, das 7h30 às 16h30. A expectativa é de que ela amplie em 20% a produção de hemocomponentes em Salvador.

A reforma e ampliação do Hospital Ana Nery incluiu lactário, auditório, almoxarifado, entre outros espaços. Além disso, Rui anunciou a construção de uma farmácia no local e prometeu mais investimentos para a saúde.