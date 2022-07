Unidos de Padre Miguel desiste de homenagear a Boa Morte no Carnaval do Rio

A escola de samba Unidos de Padre Miguel, do Rio de Janeiro, anunciou nesta segunda-feira (18) que desistiu de ter como tema para o Carnaval do ano que vem a Festa da Boa Morte, que acontece em Cachoeira, no Recôncavo baiano. A decisão foi tomada após a Irmandade da Boa Morte recusar a homenagem, com uma carta pública criticando a decisão.

O tema do enredo foi anunciado no dia 6 de julho. A agremiação, em nota, pede desculpas pela confusão e diz que não faz sentido continuar sem a "benção" da Irmandade.

Em contato com uma das matriarcas, diz a nota, a escola de samba combinou a ida de uma comitiva para conversar sobre o projeto. "Nosso objetivo principal era, através desta explanação, conseguir a 'benção' das irmãs, visto que, por uma falha na comunicação, esse 'pedido' não veio antes do lançamento", diz o texto da escola.

A Unidos de Padre Miguel afirma que o enredo não seria biográfico e nem especificamente sobre a irmandade, mas diz que achava importante reforçar esses laços culturais. "Importante deixar claro que, sobre o enredo proposto, as irmandades negras eram parte do contexto narrativo do tema, onde retomaríamos o matriarcado ancestral, potencializando e exaltando as mulheres negras ex-escravizadas que ascenderam socialmente, inseriram o negro na sociedade baiana e assimilaram as práticas africanas milenares à religiosidade brasileira".

Em seguida, eles confirmam o cancelamento. Um novo tema será anunciado "nas próximas semanas". "Reiteramos o nosso intuito e a seriedade do nosso trabalho e, em respeito à Irmandade e por entendermos que não faria sentido seguir com o projeto sem sua 'benção', a diretoria da Unidos de Padre Miguel optou em cancelar o enredo Ave Maria Olorum - A Corte da Boa Morte".

Um representante da escola veio para Cachoeira hoje para se desculpar com a Irmandade pela confusão criada pela "falta de cuidado ao levar a notícia sobre o enredo e afã em desvendar o que seria feito".

Leia o texto completo:

A Irmandade da Boa Morte afirmou na última semana sua recusa em ser enredo da escola de samba Unidos de Padre Miguel, no Rio de Janeiro, no próximo Carnaval. A confraria, que tem sede em Cachoeira, no recôncavo baiano, diz que não foi consultada sobre o tema.

A Irmandade da Boa Morte divulgou uma carta aberta em que diz que o vídeo divulgado pela escola de samba tratando do assunto chamou atenção por conta da "falta de preocupação, responsabilidade e até respeito" com a irmandade.

"Não sabemos como nossa história será contada se nada nos foi perguntado, e sem a devida proteção as nossas tradições não há possibilidade de consentirmos", diz o texto.

Em entrevista ao CORREIO, Irmã Zelita, uma das mais velhas integrantes da Irmandade de Nossa Senhora da Boa Morte, reafirmou a intenção de não aceitar a homenagem. "Não é o caso ser ou ser consultada, nossa Irmandade é Religiosa e religião não tem nada haver com o profano. Seguimos tradições de mais de 200 anos, conduzidas pelas nossas Ancestrais"

O tema era de autoria dos carnavalescos Edson Pereira e Wagner Gonçalves, e a ideia era contar a história da festa secular que acontece em Cachoeira há mais de 200 anos.