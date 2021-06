Unifacs realiza drive-thru solidário contra a pobreza menstrual

De acordo com dados da Organização das Nações Unidas (ONU), uma em cada quatro adolescentes brasileiras não tem acesso a absorventes quando a menstruação chega. Além disso, estima-se que uma em cada 10 meninas se ausenta da escola durante a menstruação. Esses dados fazem parte de uma realidade chamada pobreza menstrual. Para combater essa situação, a Unifacs realiza neste sábado (19), uma ação de arrecadação de absorventes e produtos de higiene pessoal para meninas e mulheres em situação de vulnerabilidade social.

A ação, que é promovida pelo Ambulatório Multiprofissional em Saúde (AMU) da Unifacs, acontece no formato drive-thru. Os itens podem ser entregues no Campus Tancredo Neves, entre 9h e 16h do sábado. São aceitos pacotes de absorventes com ou sem abas (diurnos ou noturnos), sabonetes (90g), kits de shampoo e condicionador (300ml) e pacotes de papel higiênico (4 rolos).

“Nós lutamos por políticas públicas efetivas para garantir acesso ao absorvente. Sabemos também que muito precisa ser feito e alinhado como acesso a saneamento básico e infraestrutura. Falar sobre a temática é importante porque vem desmistificando o tabu que ainda é falar sobre menstruação”, afirma Dinsjani Pereira, coordenadora do AMU – Unifacs.

O material arrecadado será doado para as instituições: Lar Pérolas de Cristo, Movimento População de Rua, Grupo de Apoio à Prevenção a AIDS (GAPA) e Instituto Renascer Mulher.

Sobre o AMU

O Projeto Ambulatório Multiprofissional em Saúde (AMU) compõe a Extensão Comunitária da Universidade Salvador – Unifacs, que busca desenvolver atividades educativas para promoção da saúde e prevenção de doenças no contexto multidisciplinar a fim de atender as principais demandas relacionadas ao eixo saúde-doença-qualidade de vida da população. O AMU, como é conhecido, tem em sua composição uma professora coordenadora e 80 extensionistas selecionados, discentes da Escola de Ciências da Saúde e Bem-estar da Unifacs.