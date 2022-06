UniFTC entra em alerta após ameaça de massacre: 'Vou matar todo mundo'

A UniFTC, no campus da Paralela, está em estado de alerta após a porta de um banheiro amanhecer com uma ameaça de massacre. No manuscrito, um suposto aluno da faculdade afirma que vai matar "todo mundo" nesta terça-feira (7).

“Dia 07-06-22, massacre FTC. Muito sangue! Não vai sobrar um! Professor vai passar mal. Substitutiva meu c*. Vou matar todo mundo”, afirma a mensagem.

Em nota, a faculdade afirma que ainda não descobriu o responsável pela ameaça. No entanto, intensificaram um conjunto de medidas de alerta de segurança. "As equipes de segurança estão de prontidão, com reforços em ações preventivas e de monitoramento", diz o comunicado.

A Polícia Militar também foi acionada. Em nota, a corporação disse que intensificou o efetivo no monitoramento no campus.

As atividades na UniFTC ocorrem normalmente nesta terça-feira (7).