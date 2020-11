Unime oferece atendimento psicológico gratuito e online

A Clínica-escola de Psicologia da Unime Salvador está realizando atendimentos online e gratuitos para a população de Salvador. Os interessados contarão com sessões de psicoterapia individual e podem fazer o agendamento por e-mail.

As essões são realizadas por estudantes do último ano do curso na faculdade, com a supervisão de um psicólogo preceptor de estágio inscrito no Conselho e cadastrado em sua plataforma para a realização de atendimentos online. Ao todo, serão 50 alunos aptos a atender.

Para solicitar um atendimento, basta enviar um e-mail para servicopsiunime@hotmail.com. Os atendimentos seguem todos os protocolos recomendados pelo Conselho Federal de Psicologia.

Serviço

O que: Atendimentos gratuitos da Clínica-escola de Psicologia da Unime Salvador

Onde: online

Quando: de segunda a sexta-feira em horários previamente agendados

Marcações pelo email servicopsiunime@hotmail.com