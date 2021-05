Unime realiza atendimento odontológico gratuito em Itabuna

A Clínica de Odontologia da Unime realiza consultas odontológicas gratuitas para adultos e crianças de todas as idades na cidade de Itabuna, no sul do estado, de segunda a sábado, das 7h30 às 21h. Além de moradores de Itabuna, pessoas de municípios vizinhos também podem ter acesso aos serviços, basta agendar o atendimento através do número (73) 3215 1704, e em seguida dirigir-se até a clínica localizada no Campus I da Unime, avenida José Soares Pinheiro.



Os procedimentos disponíveis incluem tratamento de canal, limpeza, raspagem, colocação de próteses, extração, entre outros, e são realizados por alunos de Odontologia com a supervisão de professores. De acordo com a coordenadora do curso, Mariana Leite, os estudantes promovem ações de educação de saúde bucal nas escolas e vão até as Unidades Básicas de Saúde para fazer a triagem dos tratamentos que serão realizados.



“É muito gratificante realizar este trabalho porque, tanto a comunidade é beneficiada com os serviços gratuitos que oferecemos na clínica, quanto os alunos, já a partir do 3º semestre, têm a possibilidade de conhecer a profissão na prática”, afirma a coordenadora.



Serviço

Onde: Clínica de Odontologia da Unime Itabuna, Campus I, avenida José Soares Pinheiro, nº 1191, Lomanto Junior. Itabuna – BA.

Quando: Atendimento agendado através do número (73) 3215 1704, de segunda a sábado - 7:30 às 11:30 | 13h às 16h | 18h às 21h

Valor: Gratuito