Unirb oferece ensino híbrido para Medicina Veterinária na Bahia

Ter afinidade com os animais e saber lidar com eles são características muito comuns àqueles que têm interesse em cursar Medicina Veterinária. Quem não tem tempo disponível para fazer uma faculdade presencial, mas cultiva o sonho de se tornar veterinário, o Centro Universitário UNIRB anunciou, para o segundo semestre deste ano, a educação híbrida do curso em Salvador, Feira de Santana, Alagoinhas e Barreiras, além da cidade alagoana de Arapiraca. A proposta é oferecer um ensino personalizado e que potencializa o processo de aprendizagem de forma autônoma e dinâmica.

“O curso híbrido é perfeito para quem não possui tempo disponível suficiente para frequentar uma faculdade presencial, mas também não abre mão do ambiente presencial na hora de estudar. Um dos principais atrativos de um curso híbrido é a flexibilidade que ele oferece, além da praticidade de estudar em casa, o aluno pode aprender em seu ritmo, planejando e organizando seus demais compromissos de maneira a conseguir participar das aulas presenciais”, ressalta Francianne Oliveira Santos, coordenadora do curso de Medicina Veterinária do Centro Universitário UNIRB.

A formação é autorizada pelo Ministério da Educação (MEC) e tem conceito quatro. O bacharelado tem duração de cincos anos e segue diretrizes curriculares do MEC. A primeira turma de formandos da instituição será este semestre, nas cidades de Salvador, Alagoinhas e Barreiras.

“O Centro Universitário UNIRB tem o objetivo de formar profissionais capazes de atuar em diversas oportunidades que ultrapassam as clínicas e os consultórios, já que eles podem também atuar em atividades relacionadas à sanidade animal, saúde pública, produção de alimentos de origem animal, agropecuária, consultoria, perícia criminal, judicial e administrativa, biotecnologia, bem-estar animal e proteção do meio ambiente, atuando com base em convicções científicas, respeitando os princípios éticos inerentes ao exercício profissional”, acrescenta Francianne.

Estrutura e metodologia

O curso de forma híbrida terá uma dinâmica de funcionamento de acordo com cada disciplina, havendo conteúdos elaborados para acesso digital e aulas transmitidas ao vivo por meio do Ensino à Distância (EAD) – que recebeu recente investimento em equipamentos e estrutura para professores. “Teremos aulas à distância de todas as disciplinas 100% teóricas enquanto que, para as disciplinas práticas, o percentual de aula pela modalidade EAD será de acordo com o percentual de teoria de cada disciplina”, completa a coordenadora de Medicina Veterinária da UNIRB.

Francianne Santos destaca duas metodologias utilizadas para a aprendizagem na educação híbrida: a Ativas, quando o estudante é o maior responsável por aprender o conteúdo através da sua participação e o de Aprendizagem Interativo, uma espécie de comunicação entre os alunos e professores, que colocam à disposição sua expertise e aprimora o processo de aprendizagem com a interação entre os conteúdos teóricos e as atividades práticas pertinentes.

“Essas metodologias tornam a aprendizagem muito mais envolvente, prática e significativa. Com isso, o foco principal é o aluno por se tornar um agente muito mais ativo e responsável pelo próprio aprendizado. Ao estudar previamente o tema proposto, o aluno se organiza melhor e possibilita maior tempo e espaço para desenvolver habilidades diversas: a autonomia, a capacidade na resolução de problemas, o senso crítico, a colaboração e a criatividade”, conta.

Além das aulas, há também atividades científicas, culturais e acadêmicas, como seminários, apresentações e exposições. As avaliações do curso híbrido serão semelhantes ao ensino presencial, com três avaliações de peso 3 cada e uma avaliação multidisciplinar de peso 1. A maioria das atividades avaliativas, principalmente provas, será feita na plataforma virtual.

Fazenda-escola

O aluno da UNIRB conta ainda com a fazenda-escola, que fica na cidade de Mata de São João. O local oferece suporte aos estudantes das unidades de Salvador, Alagoinhas e Feira de Santana com aulas práticas, estágios e convívio com uma variedade de espécies animais, como búfalos, bovinos de corte e leite, caprinos, ovinos, suínos, galinhas, peixes e abelhas.

Fazenda-escola (Foto: Divulgação)

Um diferencial da fazenda é o potencial para a indústria de alimentos de origem animal, com a implantação de um frigorífico modelo para abate e beneficiamento de carne para produção de embutidos, defumados e cortes especiais temperados, além do laticínio modelo para produção de produtos lácteos e seus derivados. “Com isso, os alunos estão sendo preparados para atuarem como responsáveis técnicos na área de Inspeção e Vigilância Sanitária com o objetivo de garantir o controle de qualidade de processos e produtos de origem animal”, acrescenta Francianne.

Clínica-escola

A clínica-escola é um projeto desenvolvido na categoria de extensão e irá atender a população de Salvador

Os alunos de Medicina Veterinária da UNIRB terão ainda a clínica-escola, projeto desenvolvido na categoria de extensão, que irá atender a toda população de Salvador. O local oferecerá atendimento clínico, cirúrgico e laboratorial, além de urgência e emergência para animais de pequeno porte. A grande novidade da clínica é o pet shop, que também oferecerá banho e tosa. “A clínica será lançada ainda neste segundo semestre de 2020 e funcionará como base para realização de aulas práticas e estágios, tudo sob a supervisão dos professores mestres e doutores da Instituição”, finaliza a coordenadora.



