Universidade elabora estratégias para garantir ensino na prática durante a pandemia

Os últimos semestres da faculdade talvez sejam os mais determinantes para o profissional em formação. Em um mercado que a cada dia cobra mais experiência de quem postula a uma vaga de trabalho, ter acesso às disciplinas práticas concentradas na reta final do curso é de extrema importância. Em função disso, o estudante do 10º semestre, de odontologia da UNINASSAU, Florival Costa se viu receoso com a suspensão das atividades presenciais provocada pela pandemia do covid-19. “Odontologia é prática, e a falta da possibilidade das aulas presenciais nos deixou com muitas dúvidas”, explica.

Na busca por contornar a situação, sem provocar prejuízos aos alunos, a UNINASSAU montou um grupo de estudo formado por professores e outros profissionais, para pensar formas de levar as metodologias ativas para o mundo digital. “Formamos uma equipe multidisciplinar para estudar formas de ressignificar a as metodologias ativas sem a possibilidade da interação presencial”, relata Cecília Queiroz, reitora da universidade. “Como já vínhamos investindo há dois anos em tecnologia digital, em função da tendência de crescimento dos cursos EAD, quando a pandemia chegou já estávamos prontos para dar todo suporte online aos nossos alunos”, afirma.

No curso de direito, por exemplo, os alunos que faziam parte do centro de mediação passaram a realizar as orientações e mediações através da web. Já no curso de educação física, os estudantes que lecionavam crianças de instituições de caridade passaram a oferecer as atividades online. “Tem sido um ano de grandes transformações, mas conseguimos encontrar soluções viáveis para que essa parte prática, que entendemos ser tão importante para a qualificação dos nossos alunos, não fosse prejudicada”, aponta Cecília.

Além da migração para as plataformas online, a UNINASSAU continuou em busca de soluções para uma retomada gradual das atividades práticas, que foi encontrada há cerca de dois meses. Um rigoroso protocolo para que algumas disciplinas práticas pudessem ser retomadas pelos alunos. “Eu fui um dos primeiros a retornar, não me senti inseguro pois o protocolo conta com o que há de mais atual em tecnologia de biossegurança. Uso protetor facial e macacão descartável além de uma série de medidas para garantir a minha segurança”, explica Florival.

Para a reitora da UNINASSAU, buscar soluções e novas estratégias para ajudar no desenvolvimento do aluno, está no DNA da universidade. Ela explica que a proposta de vivências práticas é um importante diferencial para quem ingressa no mercado de trabalho e por isso a preocupação com essa ferramenta de aprendizado. “Queremos munir os nossos alunos de todo conhecimento possível, tudo isso sem deixar de lado o desenvolvimento humano desses profissionais que estamos formando, por isso oferecemos as aulas assistidas, e monitorias, além de não deixar de lado o acompanhamento individualizado”, afirma.

Estudante de Odontologia da UNINASSAU, Florival Costa aprova as medidas adotadas pela universidade durante a pandemia (Foto: Acervo Pessoal / Florival Costa).

Após cinco anos na UNINASSAU, Florival reconhece o quanto a soma do ensino na prática, aliado ao olhar de desenvolvimento humano sobre o exercício profissional, foi fundamental para o seu desenvolvimento. “O que mais me marca, talvez seja ter participado de ações sociais promovidas pela faculdade, e empregar os meus conhecimentos em situações que mudaram a vida das pessoas. Quantas vezes vi pessoas carentes chorarem de alegria ao devolvermos o sorriso delas, é algo que vou levar para toda a vida”, relata.

