Universidade Federal do Recôncavo tem 11 vagas para professores

A Universidade Federal do Recôncavo da Bahia (UFRB) encerra nesta sexta-feira (31) o prazo de inscrições para o concurso público com a oferta de 11 vagas para professores auxiliar A, assistente A e adjunto A (dedicação exclusiva). Os salários iniciais variam de R$ 2.236,31 a até R$ 4.463,93, mais retribuição por titulação e auxílio alimentação de R$ 458. Os candidatos aprovados serão lotados nos campus Cruz das Almas e Santo Antônio de Jesus. Inscrições no site ufrb.edu.br/concursos. As taxas de inscrição custam R$ 75 (professor auxiliar A), R$ 150 (assistente A) e R$ 200 (adjunto A)