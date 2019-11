'Uns merdas decidem quem ganha o jogo', brada Bellintani sobre o VAR

O final de jogo entre Bahia e Santos, que terminou com a derrota tricolor por 1x0, foi quente. Em entrevista à rádio Metrópole, o presidente tricolor, Guilherme Bellintani, fez um longo desabafo sobre o uso do árbitro de vídeo (VAR) durante o duelo. Para Bellintani, a decisão que anulou o gol marcado por Juninho, aos 36 minutos do segundo tempo e que decretaria o empate tricolor, foi incorreta.

“Fizemos um péssimo jogo. Mas o juiz, e o VAR, já estavam determinados sobre que ia ganhar o jogo. Para mim está claro isso. O zagueiro do Santos fez uma falta aqui no final e ele foi verificar se já tinha cartão ou não para dar o cartão. O que eles usaram no VAR foi analisar o pé do Moisés na hora que a bola sai ou não. O que existe hoje são uns merdinhas que ficam em uma salinha decidindo quem ganha o jogo. A dona CBF vai ter que responder sobre isso, porque na hora de procurar o Bahia para uma série de coisas eles sabem. Esses merdas têm que provar agora que na hora que a bola saiu do pé de Marco Antônio foi a hora que eles paralisaram a imagem. Não tem mais mesma linha no futebol brasileiro. Agora coloca um videogame, decide quem vai ganhar e para o campeonato", desabafou Guilherme Bellintani.

Durtante a partida contra o Santos, o árbitro de vídeo foi acionado duas vezes. No primeiro tempo, anulou o gol marcado por Eduardo Sasha, quando o jogo ainda estava 0x0, e no segundo tempo anulou o tento de Juninho. Ambos alegando impedimento.

Com a derrota, o Bahia completou o terceiro revés seguido. O tricolor volta aos gramados no próximo domingo (3), quando visita o Cruzeiro, às 19h, no estádio do Mineirão, em Belo Horizonte.