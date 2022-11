UPA dos Barris tem 61,8% dos testes rápidos de covid-19 positivados, nesta segunda (21)

O ponto de testagem rápida para detecção da Covid-19, aberto pela Secretária Municipal de Saúde (SMS), na UPA dos Barris, registrou 178 resultados positivos, dos 288 realizados nesta segunda-feira (21). O número equivale a 61,8% de positividade.

Na última sexta-feira (19), quando foi aberto, a expectativa da SMS era de realizar 200 testes por dia, no entanto, devido a alta procura, o limite foi ampliado para 300 testes diários, realizados entre 14h e 17h.

Ainda de acordo com a Secretaria Municipal de Saúde, em duas semanas, foram realizados, nas unidades de saúde e Medmóvel da cidade, 2.951 exames. Destes, 1.181 tiveram resultado positivo para a Covid-19. O resultado sai em 45 minutos.

Mais 2.988 novos casos de Covid-19 foram registrados na Bahia na última semana - entre 13 e 19 de novembro. No mesmo período, cinco pessoas morreram em decorrência da doença, de acordo com o boletim da Secretaria da Saúde do Estado da Bahia (Sesab), divulgado nesta segunda-feira (21).