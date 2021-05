Uruguaio Pablo Siles faz primeiro treino na Toca do Leão

Há uma nova língua sendo falada na Toca do Leão. O espanhol do uruguaio Pablo Siles ganhou os gramados do centro de treinamento rubro-negro nesta segunda-feira (17), quando o volante recém-contratado treinou pela primeira vez com o restante do elenco rubro-negro. Ele chegou a Salvador na última sexta-feira (14) e realizou exames médicos no sábado (15).

O jogador de 23 anos foi emprestado pelo Danubio ao rubro-negro até dezembro deste ano com opção de compra e é um dos cinco reforços trazidos pelo Leão para a disputa da Série B do Brasileiro. Antes de Pablo Siles, o clube já havia anunciado o também volante Lucas Silva e o meia Bruno Oliveira, vindos da Caldense, e os atacantes Samuel Granada, ex-Fluminense, e Guilherme Santos, ex-Atlético-MG.

O Vitória estreia na Série B do Brasileiro no próximo dia 28, quando visitará o Guarani, às 19h, no estádio Brinco de Ouro, em Campinas. Focado nos preparativos para o duelo, o técnico Rodrigo Chagas trabalhou nesta segunda-feira finalizações e aspectos táticos.

Em recuperação de cirurgia no joelho, o zagueiro Marcelo Alves fez um treino à parte sob a coordenação do preparador físico Angelo Oliveira. Já o volante Guilherme Rend seguiu com a fisioterapia.