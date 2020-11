Uso das praias tem sido 'adequado' e luz vermelha não está acesa, diz Neto

O prefeito ACM Neto avaliou nesta quinta-feira (19) que o uso das praias da cidade tem sido feita de maneira "cuidadosa", em geral, e disse que a "luz vermelha" não se acendeu ainda em relação a uma possível segunda onda da pandemia de coronavírus. "O momento não é de alarme, é de atenção, como a gente vem tendo o tempo inteiro. E isso só vai ser superado quando tiver vacina", disse ele, admitindo que o número de casos aumentou.

Ele falou da reabertura do Porto da Barra, praia mais movimentada de Salvador. "Já sabíamos que quando fosse reaberto, teria muita gente. Mas não teve nenhuma imagem assustadora. Em geral, o uso das praias tem sido cuidadoso e adequado, o que não quer dizer que não existem dias críticos, momentos de desrespeito e situações de exceção, claro que existem. Vamos acompanhar, quando for possível liberar domingo e feriado, vou liberar. Se tiver que voltar atrás e fechar não hesitaremos", garantiu.

O prefeito afirmou que a atenção deve ser dia a dia. "A gente vive acompanhando a dinâmica da doença, houve um aumento (de casos), com abertura de todas atividades, campanha política, relaxamento das pessoas... Diria que se fosse comparar com um semáforo, a luz amarela está permanentemente acesa. Ou seja, sinal de cautela, prudência. Mas a luz vermelha não acendeu ainda. Se a luz vermelha acender, volta, não tem discussão Se tiver que fechar, fecha. Está acontecendo no mundo todo, se tiver que acontecer aqui, vai acontecer, mas espero que não", disse.

Neto disse também que o avanço da doença agora depende muito das pessoas. "Gente que sai sem máscara, muita gente. Aglomeração. Não respeitar o distanciamento", criticou.

O secretário de saúde Leo Prates disse que há preparação caso seja preciso voltar a abrir leitos. "Estamos prontos. O estado está pronto com os leitos da Fonte Nova, caso haja segunda onda eles serão remobilizados, me falou o secretário Fábio (Villas Boas). Também estamos com metade do Memorial Itaigara desmobilizado, caso haja segunda onda equivale a 20 leitos e mais 10 no Municipal. Essa é a resposta, e se precisar mobilizar mais alguma coisa nós faremos", garantiu.

"Se ela vier, e a gente espera que não, a gente vai estar bem melhor preparado. Mas a população precisa entender que não é momento (de festas)", disse ele, fazendo apelo para que as pessoas continuem evitando aglomerações.

Vacinação

O secretário disse também que Salvador já começa a pensar como será a vacinação. "Estamos em fase de elaboração de termo de referência para compra de alguns refrigeradores que atingem menos 80 graus", disse, afirmando que duas vacinas que estão em desenvolvimento precisam de equipamentos assim para conservação. "Preparando e planejando a cidade também pra vacinação".

Ele disse que a vacinação terá uma grande dimensão. "Estamos fazendo planejamento, vai ter drive thru, escalonamento, que não vai ser toda população de vez...", disse. "Estamos nos preparando pra isso e pra deixar a cidade pronta para qualquer coisa".