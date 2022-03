Uso de máscaras em ambientes abertos pode ser liberado em abril, diz Rui

O uso de máscaras em ambientes abertos pode deixar de ser obrigatório na Bahia a partir do próximo mês. A flexibilização na medida sanitária foi anunciada pelo governador Rui Costa, nesta sexta-feira (11), em Salvador.

No entanto, isso só vai acontecer se a pandemia continuar em declínio no estado. "Em abril, se os números continuarem em queda, podemos liberar o uso de máscaras em ambientes abertos. Nós estamos otimistas e tomara que esse otimismo de transforme em realidade", disse o governador.

Ainda de acordo com Rui, os números continuam em queda, mas de forma mais lenta. "Os números continuam caindo, agora um pouco mais lentamente do que estavam caindo, o número de internados também está caindo, e se continuar assim até o final do mês, podemos iniciar abril com uma série de medidas de flexibilização", explicou.

Feira da Mulher

O governador Rui Costa visitou a Feira Março Mulher, em frente ao Hospital da Mulher, na Cidade Baixa. A iniciativa da Secretaria da Saúde do Estado (Sesab) vai oferecer mais de 10 mil consultas, exames e emissão de documentos para o público feminino.

O evento disponibilizará exames como mamografia, ultrassonografia, eletrocardiograma, raio-x e ginecológicos, além de serviços odontológicos e consultas oftalmológicas. A programação inclui ainda emissão de carteira de identidade, inscrição no CPF e cadastramento da biometria no título de eleitor.

Para ter acesso à feira e aos serviços, a usuária deve usar máscara e apresentar RG, cartão do SUS, comprovante de residência e comprovante de vacinação com as doses em dia. O atendimento fica disponível das 8h às 17h.