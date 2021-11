Vacina contra a gripe segue sendo aplicada nos postos de saúde de Salvador

A vacina contra gripe segue sendo aplicada em 38 postos de saúde de Salvador. A campanha está aberta para o público geral - qualquer pessoa que tenha mais de seis meses de vida pode ser imunizado.

O serviço funciona de segunda a sexta-feira (exceto feriado), das 8h às 16h, e é preciso apresentar no local o documento de RG ou levar o cartão de vacinação.

A subcoordenadora de Doenças Imunopreveníveis, Doiane Lemos, destacou a importância da imunização contra influenza para evitar uma sobrecarga ainda maior do sistema de saúde. “Apesar do imunobiológico utilizado contra a gripe não ter nenhuma relação com o novo coronavírus, ambas as patologias apresentam sintomas semelhantes e as complicações causadas em decorrência das doenças inspiram praticamente os mesmos cuidados. O objetivo da estratégia é reduzir complicações, internações e mortalidade decorrentes das infecções pelo vírus da gripe”, diz.

Confira relação de postos:

Distrito Sanitário Itapuã



Unidade Básica de Saúde São Cristóvão

USF Vila Verde

USF Vila Nova esperança

Distrito Sanitário Pau da Lima

Unidade de Saúde da Família (USF) Canabrava

Unidade Básica de Saúde (UBS) Pires da Veiga

Distrito Sanitário Itapagipe

Unidade Básica de Saúde (UBS) Ministro Alkimin

Unidade de Saúde da Família (USF) São José de Baixo



Distrito Sanitário Cabula

Unidade de Saúde da Família (USF) Pernambuezinho

Distrito Sanitário Brotas

Unidade Básica de Saúde (UBS) Manoel Vitorino

Unidade Básica de Saúde (UBS) Cosme de Farias

Distrito Sanitário Centro Histórico

Multicentro Carlos Gomes

Unidade Básica de Saúde (UBS) Santo Antônio

Unidade Básica de Saúde (UBS) Péricles Esteves Cardoso (Barbalho)

Distrito Sanitário Barra/Rio Vermelho

Multicentro Adriano Pondé (Amaralina)

Distrito Sanitário Boca do Rio

Unidade de Saúde da Família (USF) Pituaçu

Unidade de Saúde da Família (USF) Zulmira Barros (Costa Azul)

Distrito Sanitário Cajazeiras

Unidade de Saúde da Família (USF) Yolanda Pires



Distrito Sanitário São Caetano/Valéria

Unidade de Saúde da Família (USF) Antônio Lazarotto

Unidade Básica de Saúde (UBS) Péricles Laranjeiras

Distrito Sanitário Liberdade

Unidade Básica de Saúde (UBS) Maria Conceição Santiago Imbassahy (16º Centro)

Unidade de Saúde da Família (USF) IAPI

Unidade de Saúde da Família (USF) Santa Mônica

Unidade Básica de Saúde (UBS) São Judas Tadeu

Multicentro Professor Bezerra Lopes (Liberdade)

Distrito Sanitário Subúrbio

Unidade de Saúde da Família (USF) Beira Mangue

Unidade de Saúde da Família (USF) Itacaranha

Unidade de Saúde da Família (USF) Alto de Coutos 2

Unidade de Saúde da Família (USF) Alto de Coutos I

Unidade de Saúde da Família (USF) Alto do Cruzeiro

Unidade de Saúde da Família (USF) Alto da Terezinha

Unidade de Saúde da Família (USF) Nova Constituinte

Unidade de Saúde da Família (USF) Vila Fraternidade

Unidade de Saúde da Família (USF) Fazenda Coutos 1

Unidade de Saúde da Família (USF) Fazenda Coutos 2

Unidade de Saúde da Família (USF) Fazenda Coutos 3

Unidade de Saúde da Família (USF) São Tomé de Paripe

Unidade de Saúde da Família (USF) Bate Coração

Unidade de Saúde da Família (USF) Estrada da Cocisa