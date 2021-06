Vacina da Janssen vai chegar perto do prazo de vencimento ao Brasil

As 3 milhões de doses da vacina da Janssen que chegam ao Brasil este mês vão vencer em 27 de junho e precisam ser aplicadas até essa data. O Ministério da Saúde fez esse comunicado para as secretarias estaduais de todo o país, segundo a colunista Monica Bergamo, da Folha de S. Paulo.

As doses da Janssen devem chegar ao Brasil no dia 15, mas o Ministério da Saúde ainda não confirmou a data oficialmente. Os gestores de Saúde demonstraram preocupação com a informação.

O prazo curto entre chegada e vancimento vai pedir uma agilidade logística de todos os envolvidos. No final, será pouco mais de uma semana para receber e distribuir as doses nos estados.

O Ministério da Saúde diz que trabalha para elaborar estratégia que vai permitir aplicação imediata das doses. Isso vai envolver distribuição somente para capitais, similar ao que acontece com a Pfizer, que exige uma manutenção em temperatura mais baixa.

A pasta também diz que fará uma campanha incentivando as pessoas a irem aos postos de saúde para se vacinar. A capacidade do país é de aplicar até 2,4 milhões de doses de vacina por dia, por isso não seria problema dar vazão ao lote da Janssen.

Em São Paulo, a intenção é aplicar as doses só em profissionais da educação da capital. A vacina da Janssen tem uma vantagem de exigir somente uma dose.