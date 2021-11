'Vacina Mata': funcionário alterou nomes de restaurantes, diz iFood

As mudanças nos nomes de estabelecimentos dentro da plataforma iFood, na noite dessa terça-feira (2) foi causada por um funcionário de uma empresa terceirizada. Em comunicado publicado no Twitter, a empresa explicou que o funcionário tinha permissão para "ajustar informações cadastrais dos restaurantes".

Publicações no Twitter indicavam que a modificação dos nomes aconteceu para usuários de diversas partes do país, como Salvador, Florianópolis, Natal, entre inúmeras outras cidades. Logo após a mudança, o acesso do funcionário foi interrompido, segundo o iFood.

A plataforma passou a exibir, no lugar dos nomes dos estabelecimentos, frases como “Vacina Mata”, “Bolsonaro 2022”, “Lula Ladrão” e “Petista Comunista”.

Nas redes sociais, usuários relataram medo de terem os dados vazados, mas a plataforma explicou ainda que as informações estão seguras, pois os dados de meios de pagamento não são armazenados nos bancos do iFood, ficando gravados apenas nos dispositivos dos próprios usuários. Além disso, a plataforma disse que não há informação de vazamento de dados.

Confira o comunicado completo: