Vacinação: 2ª dose para idosos terá hora marcada em Salvador

Idosos que precisam tomar a 2ª dose da vacina contra o novo coronavírus vão poder agendar o dia e o horário da vacinação em Salvador. A novidade foi apresentada pela prefeitura nesta quarta-feira (14), em evento virtual. A estimativa é de que na próxima semana comece a imunização das pessoas com comorbidades ou doenças crônicas, e a rede privada terá que fazer o cadastro dos pacientes.

Segundo o prefeito Bruno Reis, a intenção da hora marcada é evitar longas filas nos postos e acelerar a imunização. Ele acredita que o sistema também vai facilitar o processo e estimular a vacinação, evitando que as pessoas desistam de tomar o imunizante.

“O objetivo é facilitar a aplicação da 2ª dose, evitar que os idosos aguardem por muito tempo nas filas, e com isso ajudar na garantia da aplicação. Não apenas Salvador, mas o Brasil como um todo tem casos de pessoas que não retornaram para tomar a 2ª dose. Em Salvador chegamos a ter 7,2 mil pessoas. Graças ao trabalho de busca ativa que estamos fazendo com mensagens de texto, telemarketing e, em alguns casos, vista domiciliar tem melhorado a situação”, afirmou.

O procedimento é simples. Primeiro, é preciso acessar o site criado pelo Município (vacinahoramarcada.saude.salvador.ba.gov.br) e fazer o cadastro do paciente. Em seguida, será o momento de escolher o local e o horário do atendimento. São 25 postos fixos e um drive thru com esse serviço. Depois da confirmação o sistema vai gerar um QR Code e o comprovante deverá ser apresentado no dia da imunização.

Para a aposentada Vera Lemos, 66 anos, que enfrentou quase 3h de fila para tomar a primeira dose da vacina, a notícia foi um alívio. “Eu já estava imaginando ter que passar por aquela demora de novo. Eu sei que é para o meu bem e por isso mesmo eu iria de novo, mas podendo ser mais rápido é sempre melhor”, disse.

A estimativa é de que 40 mil novas doses da coronavac sejam entregues em Salvador nesta quinta-feira (15). Caso isso aconteça, a prefeitura pretende retomar a imunização da primeira dose dos idosos com 61 anos ou mais no mesmo dia, e a partir de sexta-feira iniciar a vacinação das pessoas com 60 anos ou mais, encerrando o segundo grupo prioritário definido pelo Ministério da Saúde (pessoas de 60 a 74 anos).

Comorbidades

Com isso, a partir da próxima semana as pessoas com comorbidades ou doenças crônicas, de 18 a 59 anos e residentes em Salvador começam a ser imunizadas. Vai funcionar assim: quem é paciente do Sistema Único de Saúde (SUS) já está cadastrado e precisará apenas aguardar as orientações sobre os locais e horários de vacinação que ainda serão divulgadas.

Já aqueles que têm comorbidades ou doenças crônicas, mas são pacientes da rede privada terão que aguardar, primiero, o médico fazer o cadastro deles no sistema para poder receber a vacina. A prefeitura criou um site (comorbidades.saude.salvador.ba.gov.br) para que a equipe médica possa fazer o registro, e o acesso será com o mesmo login e senha que o profissional usa no Conselho Regional de Medicina da Bahia (Cremeb).

No primeiro acesso, o médico terá que preencher dados profissionais. Depois, ele vai pesquisar em qual situação o paciente se enquadra, registrar algumas informações sobre ele, e identificar qual o tipo de comorbidade ou doença crônica daquela pessoa.

Questionado se não seria mais ágil deixar que cada paciente fizesse o próprio cadastro e o médico apenas validasse o que estivesse correto, o secretário municipal de Saúde, Léo Prates, disse que existem informações técnicas e específicas, como códigos do Ministério da Saúde e grau de severidade das doenças, que pessoas comuns não saberiam responder.

A estudante Juliana Conceição, 28 anos, tem problemas cardíacos e está contando as horas para receber a vacina. “Pensei que esse momento não iria chegar nunca. Fiquei feliz quando levei minha avó para se vacinar há duas semanas, e enquanto a gente esperava na fila eu fiquei pensado quando chegaria a minha vez”, contou.

Confira as comorbidades definidas pelo Ministério da Saúde:

Diabetes

Pneumopatias crônicas graves

Hipertensão Arterial Resistente (HAR)

Hipertensão arterial estágio 3

Hipertensão arterial estágios 1 e 2 com lesão em órgão-alvo e/ou comorbidade

Insufiência cardíaca

Hipertensão Pulmonar

Cardiopatia hipertensiva

Síndromes coronarianas

Valvopatias

Miocardiopatias e pericardiopatias

Doenças da aorta, dos grandes vasos e fístulas arteriovenosas

Arritmias cardíacas

Cardiopatias congênita no adulto

Próteses valvares e dispositivos cardíacos implantados

Doença cerebrovascular

Doença renal crônica

Imunossuprimidos

Anemia falciforme

Obesidade mórbida

Síndrome de Down

Cirrose hepática

