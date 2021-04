Vacinação contra a gripe começa na segunda com nova estratégia; veja calendário

Em coletiva virtual neste sábado (10), o prefeito Bruno Reis apresentou a estratégia do plano de vacinação contra a gripe (H1N1) na capital baiana e deu mais detalhes sobre como a campanha, que acontece em paralelo com a aplicação da vacina contra a covid-19, será desenvolvida. O prefeito falou sobre o desafio que será tocar as duas campanhas, mas fez questão de salientar o esforço que a gestão municipal fará para que as duas sejam bem conduzidas e que 90% de cada grupo prioritário seja vacinado contra a gripe.

Na coletiva, o prefeito divulgou os grupos prioritários que serão os primeiros a receber a vacina contra gripe. Ao todo, serão três grupos na frente da fila pela vacina que terão suas doses aplicadas entre 12 de abril e 9 de julho. O primerio deles, que é formado por crianças acima de seis meses com idade menor ou igual a seis anos, gestantes, puérperas, trabalhadores da saúde e povos indigenas, será vacinado de segunda-feira (12) até o dia 10 de maio. Idosos com mais de 60 anos e professores, que fazem parte do segundo grupo, serão vacinados de 11 de maio até 8 de junho.

O último grupo prioritário é formado por pessoas com comorbidades, pessoas com deficiência permanente, trabalhadores do transporte, portuários, forças de segurança e salvamento, forças armadas, funcionários de sistema prisional, população privada de liberdade e jovens em medidas socioeducativas. Bruno Reis fez questão de salientar que não é a gestão municipal que define quais são os grupos prioritários para receber a vacina. "Como sabemos que sempre há polêmica sobre a decisão dos prioritários e alguns grupos solicitam a prioridade, é bom sempre lembrar que a prioridade é definida pelo Ministério da Saúde", explicou.

Desafio

"Diferente dos outros anos, vamos ter a coincidência entre a vacina da influenza e da covid-19. É um grande desafio, uma grande logística para se fazer. E é ainda maior quando não se tem certeza do cronograma de chegada de doses porque você monta tudo isso, organiza a vacinação e corre o risco de ver as doses acabarem e ter que parar o processo. Sabemos que não vai ser uma missão fácil conduzir as duas ao mesmo tempo, mas estamos preparados e investindo em uma mega estrutura de vacinação", afirmou.

Bruno Reis também falou que sobre a importância que a campanha de vacinação contra a H1N1 tem para evitar a sobrecarga do sistema de saúde municipal reduzindo o número de soteropolitanos que vão precisar de atendimento médico na capital baiana.

"Não tenha dúvida que a vacinação da influenza ajuda a evitar que as pessoas não precisem ir até antendimento médico, o que evita a exposição das pessoas à covid-19 e o sobrecarga nas UPA's e em todo o sistema municipal de saúde de maneira geral", declarou.

Postos de vacinação

Serão 111 pontos de vacinação em toda capital baiana. Para o primeiro grupo prioritário, haverá a possibilidade de vacinação tanto em postos fixos como nos drive thrus da cidade, sendo que o drive para as crianças será instalado no Shopping Barra. As gestantes, para além dos drive thrus, poderão ser imunizadas em salas de vacinação, ambulatórios pré-natal e maternidades.

Calendário de vacinação e grupos prioritários:

12/04 a 10/05 - crianças acima de seis meses e com idade menor ou igual a seis anos, gestantes, puérperas, trabalhadores da saúde e povos indígenas

11/05 a 08/06 - idosos com mais de 60 anos e professores

09/06 a 09/07 - comorbidades, pessoas com deficiência permanente, trabalhadores do transporte, portuários, forças de segurança e salvamento, forças armadas, funcionários de sistema prisional, população privada de liberdade e jovens em medidas socioeducativas