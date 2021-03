Vacinação contra coronavírus é suspensa em Lauro de Freitas

A vacinação contra o coronavírus foi suspensa em Lauro de Freitas nesta segunda-feira (29) por conta do esgotamento das doses do imunizante no município da região metropolitana de Salvador. Segundo a Prefeitura, não há previsão para a retomada da campanha de imunização em 1ª dose, que está condicionada à chegada de uma nova remessa de vacinas.

A retomada de aplicações em 2ª dose está prevista para a próxima quinta-feira (1). Há expectativa de que uma nova remessa chegue a Lauro ainda nesta semana. Os pacientes devem observar a data de retorno no cartão de vacina entregue pelo município durante a primeira aplicação.

Até o momento, pouco mais de 18,7 mil pessoas receberam a 1ª dose das vacinas disponibilizadas na Bahia em Lauro de Freitas. Além disso, cerca de 3 mil pessoas já foram imunizadas com as duas doses.

Na semana passada, Lauro recebeu um total de 4.350 doses de vacinas enviadas pelo Ministério da Saúde e repassadas pelo Governo do Estado aos municípios. Atualmente, o município está vacinando o público a partir dos 66 anos.

Lauro de Freitas conta com quatro pontos de aplicação das vacinas: o Ginásio de Esporte do Aracui na rua dos Vereadores, outro na Praça de Portão, na escola Esfinge, em Areia Branca, e outro no Colégio 2 de Julho, em Itinga.