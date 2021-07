Vacinação contra covid-19 é suspensa neste domingo (18) em Salvador

A Prefeitura de Salvador, através da Secretaria Municipal da Saúde (SMS), anunciou que as aplicações da primeira e segunda doses da vacinação contra covid-19 estão suspensas em Salvador neste domingo (18).



De acordo com a prefeitura, a estratégia será retomada na próxima segunda-feira (19) com a Operação Estoque Zero, quando os pontos de vacinação intensificarão a aplicação da segunda dose do imunizante Oxford em toda a cidade.

Neste sábado a vacinação vai até às 21h para atender todo o público de 38 anos de idade.