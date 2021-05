Vacinação contra covid-19 para agentes de limpeza é suspensa em Juazeiro

A prefeitura de Juazeiro, no norte baiano, anunciou a suspensão da vacinação para os trabalhadores da limpeza, que seria iniciada nesta terã-feira (18).

A medida que fez com que esse grupo não fosse imunizado partiu do Ministério Público da Bahia (MP-BA), que determinou a suspensão em comunicado oficial enviado à Secretaria de Saúde do Município (Sesau).

No documento, a promotora de Justiça Rita de Cássia Rodrigues Caxias de Souza justificou a suspensão alegando que a ordem do Plano Nacional de Imunização traz trabalhadores do transporte público à frente dos trabalhadores da limpeza.

A Secretaria de Saúde da Bahia emitiu nota técnica através da Comissão Intergestores Bipartite da Bahia (CIB) autorizando a vacinação dos trabalhadores de limpeza, mas, mesmo assim, MP-BA orientou a suspensão da vacinação de hoje.

A Sesau informa que optou por seguir a orientação e aguarda nova determinação para vacinar contra a covid-19 os trabalhadores da limpeza em Juazeiro.