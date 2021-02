Vacinação contra covid-19 será exclusiva para idosos neste domingo

Apenas idosos acima de 90 anos serão vacinados contra o coronavírus em Salvador neste domingo (7). A vacinação será das 8h às 17h em dois drive-thrus e quatro pontos fixos, segundo cronograma divulgado pela Secretaria Municipal da Saúde (SMS). Mais de 5,7 mil idosos entre acima de 91 anos já foram vacinados.

Os pontos de imunização serão o drive do 5º Centro de Saúde Clementino Fraga, nos Barris, e no Atacadão em Fazenda Coutos; além das salas de vacina do 5ª Centro, USF Plataforma, USF Cajazeiras X e CSU Pernambués funcionarão para o atendimento exclusivo dos idosos a partir de 90 anos.

Esse público pode consultar se o nome está na relação das pessoas habilitadas para se vacinarem e também poderá solicitar a inclusão na lista para vacinação em cada, através do site vacinaexpress.saude.salvador.ba.gov.br. Quem não estiver com o nome na lista pode se cadastrar no 5º Centro e receber a vacina.