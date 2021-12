Vacinação contra covid está suspensa em Salvador este fim de semana

A vacinação contra covid-19 está suspensa neste final de semana (11 e 12) em Salvador, informou a prefeitura.

A suspensão acontece por conta da continuidade do mutirão de acompanhamento de saúde do Auxílio Brasil, programa que substitui o Bolsa Família.

A Secretaria Municipal de Saúde (SMS) faz o mutirão hoje, das 8h às 16h, para garantir que os beneficiários do programa consigam cumprir as exigências do governo federal. A mobilização envolve cerca de 60 unidades de saúde.

A vacinação contra covid volta na segunda (13) e a estratégia que será seguida vai ser divulgada no domingo.