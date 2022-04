Vacinação contra covid passa a ser realizada em postos fixos em Salvador; saiba mais

A Prefeitura de Salvador inicia, nesta quarta-feira (20), das 9h às 16h, a descentralização dos pontos de imunização contra a covid-19. A partir de agora, serão destinadas 52 unidades de referência para vacinação contra o coronavírus, sendo 33 voltadas para imunização de jovens e adultos (pessoas com 12 anos ou mais) e outros 19 postos para aplicação dos imunizantes pediátricos (crianças de 5 a 11 anos).

De acordo com o titular da Secretaria Municipal da Saúde (SMS), Decio Martins, o avanço da vacinação na cidade permite a desmobilização da estrutura complementar montada pela pasta com a instalação de pontos fixos e drives-thru em shoppings, supermercados, estádios de futebol e estabelecimentos com grande circulação de pessoas.

“Desde o início da vacinação contra a covid-19, a SMS montou uma megaestrutura para dar agilidade ao processo de imunização na cidade. Fomos pioneiros entre as capitais brasileiras na implantação dos drives-thru e no uso da tecnologia, que nos colocaram como um dos municípios com maior eficiência na vacinação. Hoje, com os números que já alcançamos, estaremos disponibilizando os imunizantes em postos de saúde de referência espalhados por toda cidade, para seguir com a oferta da vacina de forma ampla dentro da rotina das unidades de saúde”, explicou o gestor.

Estratégia

A estratégia segue com o “Liberou Geral” para aplicação da 1ª dose em pessoas com 12 anos ou mais, além da 2ª e 3ª dose para indivíduos com 18 anos ou mais, independentemente de ser residente em Salvador. O único requisito é ter o cartão SUS vinculado a algum município do estado da Bahia.

O interessado deve apresentar, obrigatoriamente, originais e cópias do cartão de vacina, carteira nacional de vacinação digital (ConectSUS) atualizado, documento de identificação com foto e comprovante de residência do município do estado da Bahia.

Os demais grupos não incluídos na estratégia “Liberou Geral” devem residir em Salvador e ter o nome na lista do site da SMS, no endereço www.saude.salvador.ba.gov.br. Nesta quarta (20), segue ainda a vacinação para crianças de 5 a 11 anos com nome na lista do site da SMS em instituições de ensino da capital baiana.

Documentos

Criança ou adolescente acompanhado pelo pai ou mãe: É necessário estar com nome no site da SMS e, no ato da vacinação, apresentar original e cópia do documento de identificação com foto do pai ou da mãe que estiver presente, original e cópia do documento de identificação da criança/adolescente, e originais da caderneta de vacina e Cartão SUS de Salvador da criança/adolescente.

Criança ou adolescente desacompanhado do pai ou da mãe: É necessário estar com o nome no site e, no ato da vacinação, estar acompanhada por outra pessoa maior de 18 anos. Além disso, deverá ser apresentado o Formulário de Vacinação preenchido e assinado pelo genitor da criança (pai ou mãe), cópia do documento de identificação com foto do responsável pela assinatura no documento, mais original e cópia do documento de identificação da criança/adolescente, além dos originais da caderneta de vacina e do Cartão SUS de Salvador da criança/adolescente. O Formulário de Vacina está disponível para impressão no site da SMS.

Adultos: Deverão apresentar no ato da vacinação o ConectSUS atualizado e documento oficial de identificação com foto.

Voluntários de pesquisas e estudos: Para recebimento da 3ª dose, os voluntários de pesquisas e estudos deverão apresentar os documentos citados acima, além de declaração do instituto de pesquisa indicando que estão liberados para 3ª dose, sem prejuízo do prosseguimento do estudo/pesquisa.

Gestantes e puérperas: As gestantes devem apresentar, obrigatoriamente, cópia impressa da prescrição médica. As puérperas, além da prescrição médica, devem também apresentar uma cópia da certidão de nascimento do bebê ou Declaração de Nascidos Vivos.

Imunossuprimidos - 4ª dose e idosos com 80 anos ou mais: Os interessados devem ter 18 anos ou mais, já ter tomado as três doses do esquema vacinal, tendo tomado a 3ª dose até a data indicada na estratégia. Além disso, é necessário, obrigatoriamente, estar com o nome no site da SMS, no link www.saude.salvador.ba.gov.br/servicos/servicos-online/gruposprioritariosvacinacao/.

Os casos excepcionais relacionados à falta de apresentação da documentação completa serão tratados individualmente no próprio ato/local da vacinação, como vem ocorrendo desde o início da estratégia.

APRAZAMENTOS DESTA QUARTA (20)

*2ª DOSE – CORONAVAC: CRIANÇAS E ADOLESCENTES DE 6 A 17 ANOS – QUE TOMARAM A PRIMEIRA DOSE ATÉ O DIA 23/3/2022*

*2ª DOSE – PFIZER PEDIÁTRICA: CRIANÇAS DE 5 A 11 ANOS QUE TOMARAM A PRIMEIRA DOSE ATÉ O DIA 23/2/2022*

*2ª DOSE CORONAVAC: PESSOAS COM 12 ANOS OU MAIS APRAZADAS ATÉ 20/4/2022 – LIBEROU GERAL*

*2ª DOSE JANSSEN: PARA QUEM TOMOU A PRIMEIRA DOSE/DOSE ÚNICA DA JANSSEN ATÉ 17/2/2022*

*2ª DOSE OXFORD: APRAZADOS ATÉ 16/5/2022*

*2ª DOSE PFIZER: PESSOAS COM 12 ANOS OU MAIS APRAZADAS ATÉ 16/5/2022 – LIBEROU GERAL*

*2ª DOSE: GESTANTES E PUÉRPERAS APRAZADAS ATÉ 16/5/2022*

*3ª DOSE: PESSOAS COM 18 ANOS OU MAIS QUE TOMARAM A 2ª DOSE ATÉ 20/12/2021 – LIBEROU GERAL

*3ª DOSE – PFIZER: IMUNOSSUPRIMIDOS COM 12 ANOS OU MAIS QUE TOMARAM A SEGUNDA DOSE ATÉ 22/2/2022

*3ª DOSE: GESTANTES E PUÉRPERAS QUE TOMARAM A 2ª DOSE ATÉ O DIA 16/11/2021

*4ª DOSE: PESSOAS IMUNOSSUPRIMIDAS COM 12 ANOS OU MAIS QUE TOMARAM A 3ª DOSE ATÉ 20/12/2021

*4ª DOSE: IDOSOS COM 80 ANOS OU MAIS QUE TOMARAM A 3ª DOSE ATÉ 20/12/2021

POSTOS:

- 1ª E 2ª DOSES PEDIÁTRICAS: CRIANÇAS DE 5 A 11 ANOS COM O NOME NO SITE (INCLUINDO IMUNOSSUPRIMIDAS)

Postos fixos: USF Lealdina Barros (Vale da Muriçoca), USF Imbuí, USF Vale do Matatu, UBS Eunísio Teixeira (Saboeiro), USF Saramandaia, USF Cajazeira V, UBS Péricles Cardoso (Barbalho), USF Joanes Leste, USF Jardim das Margaridas, USF San Martim III, USF João Roma Filho (Jardim Nova Esperança), USF Pirajá, UBS Frei Benjamin (Valéria), UBS Sérgio Arouca (Paripe), USF São Tomé de Paripe e USF Colinas de Periperi.

- 1ª, 2ª, 3ª E 4ª DOSES: PESSOAS COM 12 ANOS OU MAIS

Postos fixos: USF Sabino Silva (Nordeste de Amaralina), 5º Centro de Saúde (Barris), USF Parque de Pituaçu, USF Curralinho, UBS Mário Andréa (Sete Portas), USF Santa Luzia (Engenho Velho de Brotas), USF Sussuarana, USF Arraial do Retiro, USF Resgate, UBS Nelson Piauhy Dourado (Águas Claras), USF Cajazeiras X, UBS Ramiro de Azevedo (Campo da Pólvora), USF Terreiro de Jesus (Pelourinho), UBS Virgílio de Carvalho (Bonfim), UBS Ministro Alkimin (Massaranduba), USF São Cristóvão, USF Km17 (Itapuã), USF Santa Mônica, USF Cambonas (Via Regional), USF São Marcos, USF Boa Vista de São Caetano, USF Recanto da Lagoa II, USF Antonio Lazzarotto (Plataforma), UBS Péricles Laranjeiras (Fazenda Grande do Retiro), USF Vista Alegre, USF Itacaranha, USF Plataforma, USF Tubarão e USF Teotônio Vilela II (Nova Brasília de Valéria).