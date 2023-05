Vacinação contra gripe segue em Salvador até a quarta (31)

A campanha de vacinação contra a gripe (influenza) em Salvador segue até esta quarta-feira (31), das 8h às 17h, em 150 postos de saúde da capital. Podem ser vacinadas as pessoas a partir de seis meses de idade. A lista de locais pode ser consultada no site da secretaria.

Iniciada em março, a estratégia já protegeu mais de 180 mil pessoas na capital baiana, o que representa 25% do público-alvo habilitado. A meta, porém, é vacinar 726 mil indivíduos, ou seja, pelo menos 90% do público eletivo. Até o momento, os grupos com maior procura espontânea pela vacina da gripe foram os idosos (30%) e gestantes (26%). Por outro lado, a menor busca foi registrada pelo público infantil, composto por crianças de 6 meses e menores de 6 anos (14%).

A vice-prefeita de Salvador e titular da Secretaria Municipal da Saúde (SMS), Ana Paula Matos, destaca a necessidade do cuidado preventivo. “Nesta época do ano, o aumento dos casos de síndromes respiratórias é muito comum devido à frequente ocorrência de chuvas e baixas temperaturas. Por isso, é recomendável garantir a dose de imunização que é disponibilizada gratuitamente pelo SUS”, afirmou.

A coordenadora de Imunização da SMS, Doiane Lemos, afirma que a imunização é a principal ferramenta para reduzir a transmissão viral e os casos de Síndrome Respiratória Aguda (SRAGs). “A vacinação favorece a defesa do nosso organismo. Ela permite minimizar a carga viral e prevenir o surgimento de complicações decorrentes da doença, além de evitar uma sobrecarga de pacientes sintomáticos nos serviços de saúde”, alerta a coordenadora.

Crianças

As crianças de seis meses a menores de 6 anos de idade (5 anos, 11 meses e 29 dias) que forem vacinadas pela primeira vez contra Influenza vão ter o esquema com duas doses, com intervalo de 30 dias entre elas. Já os pequenos que receberam ao menos uma aplicação da vacina contra a gripe em anos anteriores vão receber apenas uma dose.

Outros grupos prioritários

Mesmo com as doses disponíveis para a população em geral, é indispensável que os grupos prioritários elencados pelo Ministério da Saúde (MS) busquem a dose. Os públicos eletivos estão mais suscetíveis a desenvolver intercorrências pela infecção com vírus respiratórios.

Além das crianças de seis meses a menores de 6 anos de idade (5 anos, 11 meses e 29 dias), também têm prioridade na imunização as gestantes; puérperas; povos indígenas; trabalhadores da saúde; idosos com 60 anos e mais; professores das escolas públicas e privadas; pessoas com doenças crônicas não transmissíveis e outras condições clínicas especiais; pessoas com deficiência permanente; profissionais das forças de segurança e salvamento e das forças armadas; caminhoneiros; trabalhadores de transporte coletivo rodoviário de passageiros urbano e de longo curso; trabalhadores portuários, funcionários do sistema prisional; adolescentes e jovens de 12 a 21 anos de idade sob medidas socioeducativas e população privada de liberdade.

Pontos para se vacinar

Para ter acesso ao imunobiológico é preciso levar a carteira de vacinação ou cartão SUS e um documento com foto, além de apresentar documento que comprove a elegibilidade enquanto grupo prioritário, por exemplo, relatório médico será exigido para o portador de doença crônica.