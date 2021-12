Vacinação contra gripe segue exclusiva para dose de reforço de crianças nesta segunda (27)

A estratégia de imunização contra gripe será retomada na capital baiana, nesta segunda-feira (27), exclusivamente para as crianças que necessitam da dose complementar. Vinte e três postos funcionarão das 8h às 17h para atendimento a esse público.

A Secretaria Municipal da Saúde (SMS) chama a atenção de pais e responsáveis para a importância da dose complementar da vacina contra gripe em crianças que nunca foram vacinadas de influenza, e receberam pela primeira vez a vacina em 2021. De acordo com o fabricante do imunobiológico, para as crianças que recebem a vacina pela primeira vez, a imunidade só é garantida com a administração do esquema de duas doses, com intervalo de 30 dias entre as mesmas.

Confira a lista dos postos:

DS Pau da Lima

USF Vila Canária

USF Dom Avelar

USF Nova Brasília

USF Pires da Veiga

DS Brotas

UBS Manoel Vitorino

DS Barra

Multicentro Adriano Pondé

DS Centro Histórico

Multicentro Carlos Gomes

DS Liberdade

Multicentro Professor Bezerra Lopes

DS Itapuã

USF Mussurunga 1

DS São Caetano Valéria

USF Antônio Lazzarotto

USF Frei Benjamin

DS Itapagipe

USF Joanes Leste

USF Joanes Centro Oeste

DS Cajazeiras

USF Yolanda Pires

USF Cajazeiras IV

DS Cabula/Beiru

USF Fernando Filgueiras

DS Subúrbio Ferroviário

USF São João do Cabrito

USF Alto do Cruzeiro

USF Alto da Terezinha

USF Alto de Coutos 1

USF Fazenda Coutos 1

USF Estrada da Cocisa

DS Boca do Rio