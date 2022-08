Vacinação contra raiva humana começa nesta quinta (1°) em Salvador

Começa nesta quinta-feira (1º), em Salvador, a vacinação contra raiva humana. Segundo a Secretaria Municipal da Saúde (SMS), a estratégia tem o objetivo de proteger os profissionais que exercem atividades passíveis de exposição ao vírus rábico. No total, 156 salas de vacina instaladas nos postos de saúde da Atenção Básica da rede municipal oferecerão o imunizante de segunda a sexta-feira, exceto feriados, das 8h às 17h.

Salvador é a segunda capital do país a promover estratégia de imunização contra a raiva humana no país. A medida é uma forma de evitar a reintrodução da raiva humana na cidade. Somente em 2022, foram confirmados cinco casos da doença no país, sendo quatro em Bertópolis (MG) e um no Distrito Federal. O último caso de raiva humana em Salvador foi registrado em 2004.

"Estamos implementando uma série de ações para impedir a ocorrência de casos de raiva em humanos e animais em Salvador. Já está em curso a campanha de vacinação de cães e gatos, e agora, iremos iniciar a estratégia de imunização do público mais vulnerável ao vírus em decorrência da atividade que exerce", explicou a coordenadora de Imunização da SMS, Doiane Lemos.

Público-alvo

A campanha é voltada exclusivamente para as seguintes categorias:

- Profissional formado em medicina veterinária, zootecnia, biologia, agronomia, agrotécnica, espeleologia e áreas afins;

- Estudantes de medicina veterinária, zootecnia, biologia, agronomia, agrotécnica, espeleologia e áreas afins;

- Protetor de animais e ONG’s;

- Agentes comunitários de saúde e de endemias;

- Profissional que atua em laboratório de virologia e anatomopatologia para raiva;

- Profissional que atua na captura, contenção e manejo de animais;

- Profissional que atua em pets (banho e tosa);

- Profissional que realiza atendimento em clínicas, consultórios e hospitais veterinários;

- Profissional que atua no zoológico;

- Profissional que atua em campo em pesquisas ou investigações epidemiológicas com animais silvestres;

- Profissional do turismo/viajantes que se deslocam para áreas de risco;

- Outros profissionais que atuam em áreas/atividades de risco (carteiros, tratadores).

Para ser vacinado, o profissional deve apresentar, além de um documento oficial de identificação com foto, a carteira do conselho (para os profissionais formados); comprovante de matricula atual (para os estudantes); crachá da Secretaria Municipal da Saúde (para os colaboradores que atuam na pasta); ficha de autodeclaração (para os protetores de animais), disponível no link https:// bityli. com/ fGdztoC).

Os profissionais que atuam em instituições na qual desenvolvem atividade compatível com as categorias elegíveis para a vacinação devem apresentar declaração da instituição em que desenvolve a atividade, especificando a área de atuação em papel timbrado assinado pela chefia imediata.

Combate

A vacinação é a principal medida de prevenção da raiva, que é uma zoonose com 100% de letalidade. A doença pode ser transmitida através da mordedura, lambedura ou arranhadura dos animais infectados para os seres humanos.

Os veterinários do Centro de Controle de Zoonoses (CCZ) também estão realizando ações de vigilância em toda cidade, com a captura de morcegos com suspeita da zoonose. Os exames laboratoriais realizados até o momento detectaram a presença do vírus da raiva em dois morcegos entre outubro de 2021 e julho de 2022, fato que pode expor seres humanos e outros animais ao risco de infecção, caso haja contato com os mesmos.

As pessoas que tiverem contato com qualquer animal suspeito de raiva devem lavar imediatamente o local com água e sabão e procurar o serviço de saúde.