Vacinação no Barradão será iniciada após reposição de estoque

A vacinação contra Influenza (gripe e H1N1) ainda não começou a ser feita no Barradão. O estádio rubro-negro será um dos pontos de drive-thru em Salvador, mas passará a funcionar após a reposição de estoque na rede municipal. A parceria com o Vitória está mantida e a previsão é de que o local passe a ser utilizado a partir da próxima semana, conforme informado pela Secretaria Municipal da Saúde (SMS).

"A Secretaria Municipal da Saúde esclarece que foi na última terça-feira (24) à sede do Barradão visando inspeção técnica do local para que pudesse funcionar como um ponto drive-thru de vacinação. Porém, a iniciativa só será iniciada após a reposição do estoque de imunobiológico na rede municipal, o que deve acontecer na próxima semana. A solicitação já foi feita junto à SESAB/MS", diz um trecho da nota enviada pelo órgão.

Nesta primeira etapa da campanha, estão sendo vacinados idosos e e profissionais de saúde. No momento, há cinco postos de vacinação drive-thru em Salvador. É possível se vacinar sem sair do carro na Fonte Nova, no Centro de Convenções, na Faculdade Bahiana de Medicina (Cabula e Brotas) e no Clementino Fraga/5º centro de saúde.

Confira na íntegra a nota da Secretaria Municipal da Saúde:

A Secretaria Municipal da Saúde esclarece que foi na última terça-feira (24) à sede do Barradão visando inspeção técnica do local para que pudesse funcionar como um ponto drive-thru de vacinação. Porém, a iniciativa só será iniciada após a reposição do estoque de imunobiológico na rede municipal, o que deve acontecer na próxima semana. A solicitação já foi feita junto à SESAB/MS.

A SMS destaca a importância da parceria de utilidade pública junto ao Esporte Clube Vitória, por isso reafirma que a iniciativa está mantida, com data oficial de início a ser comunicada posteriormente.

Estão mantidas, até então, as vacinações nos 05 drives já anunciados oficialmente pela Prefeitura (Arena Itaipava/Fonte Nova, Centro de Convenções, Faculdade Bahiana de Medicina Cabula e Brotas, Clementino Fraga/5º centro de saúde), além dos postos de saúde fixos.