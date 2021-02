Vacinômetro Bahia: estado chega a 231 mil vacinados

A campanha de vacinação contra a covid-19 segue avançando na Bahia. Além de profissionais de saúde, idosos, indígenas e pessoas com deficiência estão sendo vacinadas no estado. Até as 21h desta quarta-feira (3), já foram aplicadas doses em 231.435 pessoas no estado, de acordo com dados da Secretaria Estadual de Saúde (Sesab). Foram distribuídas para os municípios 351.270 doses. Com isso, o percentual de aplicação em relação às doses disponibilizadas é 65,9%.

A maior parte das vacinas foram para os profissionais de saúde: 196.765. Além disso, 11.276 indígenas aldeados, 12.601 idosos em instituições de longa permanência, 10.200 idosos acima de 90 anos e 593 pessoas com deficiência receberam a vacina até está quarta.

Ainda de acordo com os dados divulgados pela Sesab nesta quarta, Salvador chegou à marca de 63.046 vacinados (69,5% das doses disponibilizadas para a cidade). Feira de Santana vacinou 9.342 pessoas (55%). Entre as maiores cidades do estado, Vitória da Conquista é que tem a vacinação mais avançada em relação às doses recebidas. O município já utilizou 97,7% das 7.440 doses recebidas, o que significa que 7.300 pessoas já foram vacinadas na cidade.

Nesta quarta, a Bahia registrou 40 mortes e 3.370 novos casos de covid-19 nas últimas 24 horas. No mesmo período, 2.901 pacientes foram considerados curados da doença.