Vacinômetro Bahia: estado tem 332 mil imunizados com primeira dose

Mais de 40 mil baianos foram vacinados nas últimas 24 horas. Com isso, a Bahia segue avançando na vacinação. Até às 14h desta terça (9), 332.183 pessoas já foram vacinadas com a primeira dose no estado, de acordo com dados da Secretaria Estadual de Saúde (Sesab). Até esta terça, foram distribuídas para os municípios 439.980 doses. Com isso, o percentual de aplicação em relação às doses disponibilizadas é 75,5%.

A maior parte das 332.183 vacinas são profissionais de saúde: 242.347. Além disso, 74.557 idosos a partir de 80 anos e de instituições de longa permanência, 14.611 indígenas aldeados e 668 pessoas com deficiência receberam a vacina até esta terça.

Apesar do ritmo acelerado, há uma preocupação em relação ao recebimento de novos lotes. Nesta terça, Salvador anunciou a paralisação da vacinação de trabalhadores da saúde e restringiu a vacinação de idosos para os que tenham entre 87 e 85 anos, ao menos até sexta-feira (12), quando há a expectativa do recebimento de novas doses, disponibilizadas pelo Governo Federal.

Entre as principais cidades do estado, além da capital, Camaçari com 98,8% das doses aplicadas e Lauro com 96,4% estão perto de esgotarem as doses disponíveis até o momento.

Nesta terça (9), a Bahia registrou 40 mortes e 3.584 novos casos de covid-19 (taxa de crescimento de +0,6%). No mesmo período, 3.222 pacientes foram considerados curados da doença.