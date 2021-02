Vacinômetro Bahia: Mais de 254 mil já receberam primeira dose no estado

Quase 255 mil pessoa já receberam a primeira dose da vacina contra a covid-19 na Bahia. Até as 19h desta quinta-feira (28), já foram aplicadas em 140.892 pessoas no estado, de acordo com dados da Secretaria Estadual de Saúde (Sesab). Até o momento, foram distribuídas para os municípios baianos 351.270 doses. Com 254.116 vacinados, o percentual de aplicação em relação às doses disponibilizadas é 72,3%.

A maior parte das vacinas foram para os profissionais de saúde: 206.184. Além disso, 20.054 idosos acima de 90 anos e outros 14.144 idosos de instituições de longa permanência. Também foram vacinados 13.198 indígenas aldeados e 536 pessoas com deficiência receberam a vacina até está quinta.

Salvador tem 68.154 vacinados (75,2% das doses disponibilizadas para a cidade). Vitória da Conquista e Lauro de Freitas já passaram de 91% de aplicação das doses disponibilizadas até o momento.

Nesta quinta (4), a Bahia registrou 39 mortes e 3.295 novos casos de covid-19 (taxa de crescimento de +0,6%). No mesmo período, 2.961 pacientes foram considerados curados da doença (+0,5%).