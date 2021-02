Vacinômetro: Bahia tem 366.446 vacinados com primeira dose

A Bahia já aplicou 366.446 primeiras doses de vacina contra o coronavírus, até às 1h desta sexta (12), de acordo com dados da Secretaria Estadual de Saúde (Sesab).

Até esta sexta, foram distribuídas para os municípios 439.980 doses. Com isso, o percentual de aplicação em relação às doses disponibilizadas é 83,3%.



A maior parte das vacinas foram para os profissionais de saúde: 247.057. Além disso, 103.141 idosos, incluindo os de instituições de longa permanência, 15.650 indígenas aldeados, e 602 pessoas com deficiência receberam a vacina até esta quinta.



Entre as principais do estado, que já se aproximam da totalidade de aplicações em relação às doses recebidas até o momento, Feira de Santana com 62,8% de doses aplicadas é uma das mais atrasadas. Salvador, Ilhéus, Itabuna e Alagoinhas estão entre as mais avançadas.



Nesta sexta (12), a Bahia registrou 67 mortes e 3.253 novos casos de covid-19 (taxa de crescimento de +0,5%). No mesmo período, 2.958 pacientes foram considerados curados da doença (+0,5%).