Vagão do metrô descarrila e tomba em Salvador

Um trem do metrô de Salvador se chocou com um caminhão de serviço na manhã desta terça-feira (31), em Salvador. O acidente aconteceu no trecho entre as estações Pirajá e Bom Juá, na Linha 1.

Segundo o coordenador do Samu Salvador, Ivan Paiva, duas pessoas feridas foram atendidas pelo serviço médico e transferidas para o Hospital do Subúrbio. Ao todo, foram deslocadas cinco ambulâncias do Samu para atender a ocorrência.

Ainda de acordo com Ivan, algumas pessoas que estavam nos vagões foram deslocadas pela CCR para as estações do metrô.

Imagens feitas por testemunhas mostram a força do impacto entre os dois equipamentos. Moradores ficaram assustados com o acidente e em alguns vídeos é possível ver fumaça saindo do local onde houve a colisão.

Em nota, a CCR informou que não houve feridos na ocorrência. Ainda segundo a empresa, a linha 1 do serviço está operando entre os terminais Acesso Norte até a Lapa, nas duas direções. Não há previsão de quando o serviço será restabelecido. A linha 2 está operando normalmente. "A CCR Metrô Bahia está atuando com todas as suas equipes de segurança, manutenção e atendimento para prestar todo o atendimento necessário e minimizar os impactos da ocorrência", diz a empresa.

O trecho da BR-324 na região de Pirajá já apresenta congestionamento.





Esta matéria está em atualização