Vagas o ano todo: pesquisa indica aumento de 419% no comércio e serviços

Você ainda acredita na teoria de que o ano só começa depois do Carnaval? É bom repensar esse conceito, especialmente se está procurando uma vaga no mercado de trabalho. Uma pesquisa divulgada pelo site Empregos.com.br. indica indica um aumento de 419% no número de vagas nas áreas de comércio e serviços nesse período que antecede o reinado de Momo.

Além disso, a pesquisa aponta o crescimento significativo na oferta de vagas nos setores de telemarketing (466%), construção civil (166%) e indústria (150%), por exemplo, nos últimos meses do ano e também no início de 2022.

CEO da Bullseye Executive Search e especialista em recrutamento e seleção, Jorge Martins é enfático em lembrar que diferente do que as pessoas pensam, não existe um mês certo para procurar vagas de trabalho. “Claro que algumas áreas, como lojas e shopping, por exemplo, tendem a fazer um reforço do seu quadro de funcionários para dezembro e por isso tem mais vagas do que o normal”, explica.

Jorge Martins garante que não há período certo para encontrar vagas no mercado e que os interessados podem ter oportunidades ao longo do ano (Foto: Divulgação)

CEO da JobConvo, Ronaldo Bahia reforça que, nesse período, os setores de serviços ainda estão aquecidos e que a área de saúde sempre busca novos colaboradores e o segmento de tecnologia tem vagas sobrando. “Aliado a isso, é bom lembrar que a área comercial sempre tem oportunidades para profissionais com ou sem graduação em universidades”, esclarece.

Martins destaca que, em geral, áreas de vendas, engenharia, jurídico, marketing, tecnologia, entre muitas outras, não possuem época definida e que o início do ano é também um período com muita disponibilidade de vagas, afinal, é o momento em que as empresas costumam fechar seus orçamentos e definir os planos para o ano seguinte.

“Os candidatos devem ficar atentos aos sites de empresas que tem seu perfil e normalmente publicam vagas, além disso LinkedIn tem sido um excelente canal, bem como ativar a rede de contatos para falar que está em busca de recolocação profissional”, orienta.

Mercado

O Mapa do Trabalho Industrial mostrou que até 2023, o Brasil terá de qualificar 10,5 milhões de trabalhadores. Com isso, o mercado demandará ainda mais profissionais com formação técnica. Entre as áreas em alta no período estão Metalmecânica, Informática, Construção, Logística, Energia, telecomunicações e eletroeletrônica.

Jorge defende que técnicos que possuem uma formação integrada e trabalham em qualquer segmento, como técnicos em eletrotécnica, controle da produção ou administração também ganharão destaque.

“O mercado de trabalho está em constante mudança. Com isso, uma profissão que estava em alta dez ou quinze anos atrás pode ter sido substituída ou ter mudado bastante hoje”, aponta. “Administração, Direito, Contabilidade, Gestão da informação, Engenharia de produção, Tecnologia da informação, Recursos Humanos e Marketing são algumas em alta”, exemplifica.

Quando o assunto são áreas em expansão, especialmente em Salvador, a dica do especialista em recrutamento é verificar as oportunidades que surgem em segmentos como os de energia eólica, engenharia civil, área da saúde, varejo e turismo.

Ronaldo Bahia destaca que as áreas ligadas à tecnologia são aquelas que têm os salários em destaque, bem como a possibilidade de obter aumentos de remuneração rapidamente, além de ter desafios profissionais, apresentados constantemente. “Com o advento do home-office, o mercado de trabalho se expandiu para além do âmbito regional, mas o mercado baiano tem ofertas de trabalho para setores de saúde, tecnologia e prestação de serviços”, explica.

“Ressalta-se que o mercado de trabalho na Bahia cresceu, como pode ser observado nos dados do CAGED, porém em um ritmo mais lento que o do Brasil”, reflete.

Vaga garantida

Para garantir sua vaga, a dica é se manter atualizado, além de buscar formação continuada e redes sociais sempre atuantes. “No LinkedIn, se possível, faça posts constantes para mostrar que você domina o tema da sua área de atuação. Hoje é uma importante ferramenta. Atualize o currículo e seja ativo na busca de vagas, fale com contatos. Sem dúvida, isso ajuda a garantir a vaga dos sonhos”, sugere Martins.

Ronaldo Bahia ressalta que antes de mirar em uma vaga, vale a pena se conhecer. “Se o candidato entende porque não foi selecionado é o primeiro passo para uma jornada de aprimoramento, tanto das hard como soft skills”, esclarece, destacando que, por vezes, o que se demonstra em termos de comportamento é mais decisivo em uma negativa de emprego do que uma formação formal.

O CEO da JobConvo lembra que para assegurar uma vaga, vale focar no currículo, analisando o que se espera e o que é exigido para o trabalho em questão. “Indicar seus diferenciais para a oportunidade apresentada faz com que você se destaque, pois está respondendo aquela demanda de forma efetiva”, orienta.

Ronaldo também reforça a importância da experiência, em especial quando se indica os resultados gerados nas oportunidades anteriores de emprego. “Nesse caso, vale destacar não somente o que fez, mas sim que resultado a atividade gerou para o negócio”, finaliza.



Currículo vencedor



1. Seja claro e objetivo.

2. Destaque seus projetos e resultados alcançados.

3. Referencie suas habilidades pessoais, mas não precisa preencher o currículo com todos os tipos de dados pessoais, por exemplo.

4. O possível empregador não precisa saber do seu RG, CPF, tampouco do nome dos seus pais.

5. Especifique sua área de atuação e conte da sua formação e cursos que tenha feito. Faça um resumo das qualificações e capriche no descritivo das experiências profissionais, sem “encher linguiça”.

6. Faça uma revisão ortográfica e se não tiver habilidade para edição tem diversas plataformas que ajudam para isso. Nessas horas, pesquisar no Google e olhar modelos de referência é fundamental.