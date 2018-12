Vai à praia? Saiba quais evitar durante o verão

Além dos boletins semanais de balneabilidade do Inema, que classificam as praias de Salvador como próprias ou impróprias para banho (há previsão de divulgação nesta sexta-feira), existem outras três dicas para aqueles que vão aproveitar o calor do Verão na orla soteropolitana. A proximidade com possíveis fontes de poluição pode indicar que a praia está imprópria. A dica é se afastar ao máximo destes locais – e ir no sentido contrário da maré.

“Recomendo verificar se tem foz de rios próximo às praias. Hoje em dia, eles foram transformados em canais e a gente nem lembra que são rios. Essas áreas são críticas porque o rio vem de longe trazendo muitos dejetos”, explica Eduardo Topázio, diretor de águas do Inema.

A coloração da água também pode identificar problemas. “A qualidade se agrava em períodos de maré baixa e principalmente com o período de chuva. Com as chuvas, aumenta o volume de água do rio e o material contaminado que chega ao mar é maior”, destacou ele, contraindicando também a água barrenta, comum em dias chuvosos.

A terceira coisa a se observar quando se escolhe a praia para ir é se existe saída de drenagens pluviais. “Elas são muito visíveis na Barra, por exemplo. Essas saídas acabam levando material da chuva para a praia e também leva a sujeira das tubulações”, diz.

O Inema faz levantamento de balneabilidade em 121 pontos do estado. As amostras são coletadas toda semana em locais com grande concentração de banhistas.

O monitoramento verifica a contaminação pela Escherichia coli que destaca uma presença de poluição de origem fecal. As praias podem ser classificadas como Excelente, Muito Boa, Satisfatória e Imprópria. As três primeiras categorias indicam que a praia está própria.

Segundo levantamento do jornal Folha de S. Paulo, divulgado anteontem, apenas as praias de Stella Maris, Flamengo, Aleluia e Ponta de Nossa Senhora foram consideradas próprias durante todo o ano. Já a da Boca do Rio foi considerada poluída em todas as medições.