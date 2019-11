Vai às compras? Confira dez achados a partir de R$ 9,99

Porque bastou o Verão se aproximar que todo mundo começou a correr atrás do prejuízo e aumentar os cuidados com o corpo. Se você está em busca de camiseta pra ir academia ou bater aquele corridão na orla, se liga nessa dica. Encontrei no Atacadão, uma loja de preço único na Boca do Rio, esta camiseta de algodão bem macio por R$ 10 no dinheiro e R$ 12 no cartão. Fica na rua Reginaldo León, 88. É uma transversal da Hélio Machado, que é a rua principal do bairro.