Vai às compras? Confira dez sites que estão com descontos de até 70%

A Liquida Bahia acabou, mas muitas lojas continuam queimando seus estoques e, se você é do tipo que odeia shopping e não tem a menor paciência para sair de casa atrás das promoções, saiba que pode conseguir bons descontos apenas com uns cliques. É que as liquidações extrapolam as lojas físicas e estão espalhadas na rede também. Listamos aqui dez sites que têm produtos com até 70% de desconto. Caso você esteja aí se perguntando, mas, e se eu não gostar? O Código de Defesa do Consumidor (CDC) garante o direito de arrependimento (artigo 49). Ou seja, o cliente pode desistir da compra) sem precisar justificar o motivo, no prazo de sete dias a partir do recebimento do produto ou serviço. Está pronto para navegar, buscar os melhores descontos e comprar à vontade? Ah, já segue a gente no Instagram? Caso não, entra lá pra conferir as dicas: @achadosdeperla.

O bazar da Farm reúne produtos com descontos entre 50% e 70%. São bodys, vestidos, macacões, camisas e outras peças para você arrasar por aí. Esse tênis tênis juta jardim de abacaxi, por exemplo, que custava R$ 289 está saindo porR$ 86,70 ou 6x de R$ 14,45. Entra no site pra conferir outras ofertas: www.farmrio.com.br

O site da Marisa traz descontos de até 70%. Essa blusa feminina transpassada que antes custava 79,95 está saindo por 29,99. Há ainda calça jeans de R$59,95 por R$ 29,99, vestido de malha estampado de de poá de R$ 79,95 por R$ 25,99, entre outras ofertas. Faça sua busca: www.marisa.com.br

No site da Riachuelo os produtos pra moda casa estão com até 60% de desconto. Se estiver precisando de umas toalhas de banho novas, a oportunidade é agora. Tem modelo 100% algodão da marca Buddemeyer de R$ 39,90 por R$ 29,90. Quer ver mais coisas pra casa? Entra lá: www.riachuelo.com.br

O site da Via Mia tem peças selecionadas com descontos que chegam a 50%, como é o caso dessa sandália rasteira de couro, que antes custava R$ 58 e agora, na promoção, está por R$ 29,50. Há disponível desse modelo também na cor preta. Veja outras opções: www. viavia.com.br/off

Também tem bazar com descontos de até 70% no site da Dress To. Esse macaquinho estampado de viscose, por exemplo, que custava R$ 269, agora está por R$ 107,60. Entra no site para conferir outras oportunidades: www.dressto.com.br

Está procurando um blazer mais em conta e tem encontrado dificuldades? Olha esse que baixou de R$ 179,99 para R$ 69,99, no site da C&A. Os descontos chegam a 60%. Veja outras opções no site: www.cea.com.br

No site da Renner tem peças com descontos de até 66%. Entre as peças selecionadas da promoção há moda feminina, masculina e também para os pequenos. Essa regata de estampa de boneca custava R$ 29,90 e agora está por R$ 9,90. Veja mais em www.lojasrenner.com.br

Está precisando de coisas pra renovar sua casa? A Camicado também entrou na liquidação e oferece descontos de até 50%. Esse rack baixou o preço de R$ 599,90 para R$ 369,90. Quer mais coisas? Entra no site: www.camicado.com.br

No site da Etna você vai encontrar mais de 7 mil produtos com até 70% de desconto. Entre as opções há esse sofá de dois lugares com estrutura de madeira maciça de eucalipto que baixou de R$ 1.299,90 para R$ 699,90. Vai lá conferir: www.etna.com.br

Quer produtos de beleza na promoção? Além das lojas físicas, o site do Boticário também está com vários produtos na promoção. Esse perfume, por exemplo, que custava R$ 124,90, está saindo por R$ 61,90. Quem nunca comprou no site, há ainda a possibilidade de descolar um desconto de R$ 50 nas compras a partir de R$ 200. Para isso, basta usar o cupom:BEMVINDO50. Entra lá pra conferir outras pechinchas: www.boticario.com.br