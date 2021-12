Vai às compras? Confira o que abre e fecha no Natal e Réveillon em Salvador

Com a chegada das festas de fim de ano, estabelecimentos como shoppings, centros de compras e supermercados costumam anunciar horários de funcionamentos especiais. Confira como será o acesso a estes locais nos feriados de Natal e Ano Novo.

SHOPPINGS

Shopping Bela Vista

De 17/12 a 20/12 (sexta, sábado, domingo e segunda): das 9h às 23h;

De 21/12 a 23/12 (terça, quarta e quinta): das 9h à 0h;

24/12 (sexta): das 9h às 18h;

25/12 (sábado): lojas fechadas e alimentação, das 12h às 21h;

26/12 a 30/12: funcionamento normal – domingo, das 12h às 21h, e de segunda a quinta, das 9h às 22h;

31/12 (sexta): das 9h às 18h;

01/01/2022 (sábado): lojas fechadas e alimentação, das 12h às 21h.

Cinépolis: consulte programação no site www.cinepolis.com.br

SAC: consulte o horário no site www.sac.ba.gov.br

Alpha Fitness: consulte o horário no site www.redealphafitness.com.br

Centro Médico Bela Vista: consulte o horário no site www.centromedicobelavista.com.br

Salvador Shopping:

17 a 21 de dezembro: 9h às 23h;

22 e 23 de dezembro: 9h às 00h

24 de dezembro: 9h às 18h;

25 de dezembro (Natal): lazer: 12h às 21h; Praça de Alimentação, Boulevard dos Restaurantes e Espaço Gourmet com abertura opcional: 12h às 21h; Bompreço, demais lojas e quiosques: fechados;

26 de dezembro: 12h às 21h;

27 a 30 de dezembro: 9h às 22h;

31 de dezembro (Réveillon): 9h às 18h;

1° de janeiro de 2022: lazer: 12h às 21h; Praça de Alimentação, Boulevard dos Restaurantes e Espaço Gourmet com abertura opcional: 12h às 21h; Bompreço, demais lojas e quiosques: fechados;

Salvador Norte Shopping:

18 a 23 de dezembro: 9h às 23h;

24 de dezembro: 9h às 18h;

25 de dezembro (Natal): lazer: 12h às 21h; Praça de Alimentação com abertura opcional: 12h às 21h; demais lojas e quiosques: fechados;

26 de dezembro: 12h às 21h;

27 a 30 de dezembro: 9h às 22h;

31 de dezembro (Réveillon): 9h às 18h;

1° de janeiro: lazer: 12h às 21h; Praça de Alimentação: abertura opcional: 12h às 21h; demais lojas e quiosques: fechados.

Shopping da Bahia:

Dias 17 a 20/12 (sexta a segunda) - 9h às 23h

Dias 21 e 22/12 (terça e quarta) - 9h às 24h

Dias 23 e 24/12 (quinta e sexta) - PLANTÃO 32H - Das 9h do dia 23/12 às 18h do dia 24/12.

Dia 25/12 (sábado) - Lojas fechadas / Lazer e alimentação - 12h às 21h

Shopping Paralela

22/12 (quarta) – Lojas, praça de alimentação e atrações de lazer abrem das 9h às 23h.

23/12 (quinta) – Lojas, praça de alimentação e atrações de lazer abrem das 9h às 00h.

24/12 (sexta) - Lojas, praça de alimentação e atrações de lazer abrem das 08h às 18h.

25/12 (sábado) – Lojas fechadas. Praça de alimentação e atrações de lazer funcionam das 12h às 21h (facultativo).

26/12 (domingo) - Lojas, praça de alimentação e atrações de lazer abrem das 12h às 21h.

27 a 30/12 (segunda a quinta) - Lojas, praça de alimentação e atrações de lazer abrem das 09h às 22h.

31/12 (sexta) – Lojas, praça de alimentação e atrações de lazer funcionam das 09h às 17h.

01/01 (sábado) - Lojas fechadas. Praça de alimentação e atrações de lazer funcionam das 12h às 21h (facultativo).

Center Lapa

23/12: Lojas, quiosques e praça de alimentação abrem das 8h às 21h.

24/12: Lojas, quiosques e praça de alimentação abrem das 8h às 18h

25/12: Não funciona

26/12: Cinema e a praça de alimentação funcionarão das 11h às 19h e as Lojas Americanas, Riachuelo e C&A, das 11h às 17h. As demais operações estarão fechadas.

De 27 a 30/12: Funciona das 9h às 21h

31/12: Lojas, quiosques e praça de alimentação estarão abertas das 9h às 18h. O cinema não funcionará.

01/01: Não haverá funcionamento.

Shopping Piedade

- Segunda-feira (20) a quinta-feira (23): Lojas, quiosques e praça de alimentação, de 8h às 22h.

- Sexta-feira (24): Lojas, quiosques e praça de alimentação, de 8h às 18h.

- Sábado e domingo (25 e 26): Fechado

-Segunda-feira a quinta-feira (27 a 30.12): Lojas, quiosques e praça de alimentação, 09h às 21h

-Sexta-feira (31.12): Lojas, quiosques e praça de alimentação, 09h às 18h

-Sábado (01.01): Fechado

-Domingo (02.01): Fechado

-Segunda (03.01): Lojas, quiosques e praça de alimentação, 09h às 21h

Shopping Itaigara:

Dia 19/12 (domingo), lojas e quiosques das 12h às 18h e praça de alimentação das 11h às 18h, com estacionamento gratuito.

Dia 24 (véspera de Natal), das 9h às 17h.

Dia 31 (véspera de réveillon), das 9h às 15h.

Nos demais dias, o horário permanece o mesmo, de segunda a sexta das 9h às 21h e no sábado, das 9h às 20h.



Shopping Paeo

Funcionamento dos dias 24 e 31 de dezembro:

. Lojas e quiosques: 09h às 17h

. Restaurantes: funcionamento a partir das 12h

Funcionamento dos dias 25 de dezembro e 01 de janeiro:

. Lojas e quiosques: Fechados

. Restaurantes: Funcionamento opcional a partir das 12h



Shopping Barra

Confira os horários:

• 17 a 21/12 (sexta, sábado, domingo, segunda e terça) - Lojas e praça de alimentação, das 9h às 23h; Barra Gourmet, Madero, Mamma Jamma e Tortarelli, a partir das 12h.

• 22 e 23/12 (quarta e quinta)- Lojas e praça de alimentação, das 9h às 0h; Barra Gourmet, Madero, Mamma Jamma e Tortarelli, a partir das 12h.

• 24/12 (sexta) - Véspera de Natal - Lojas e praça de alimentação, das 9h às 18h; Barra Gourmet, Madero, Mamma Jamma e Tortarelli, a partir das 12h.

• 25/12 (sábado) - Lojas fechadas; praça de alimentação, Barra Gourmet, Madero, Mamma Jamma e Tortarelli terão o funcionamento facultativo.

• 31/12 (sexta) - Lojas e praça de alimentação, das 9h às 18h; Barra Gourmet, Madero, Mamma Jamma e Tortarelli, a partir das 12h.

• 1 de janeiro (sexta) -Lojas fechadas; praça de alimentação, Barra Gourmet, Madero, Mamma Jamma e Tortarelli terão o funcionamento facultativo.

Nas datas não mencionadas (de 26 a 30/12), o horário de funcionamento será normal, de 9h às 22h.



Boulevard Camaçari

Lojas:

- Terça (21): das 9h às 22h.

- Quarta (22) e quinta (23): das 9h às 23h.

- Sexta (24, véspera de Natal): das 8h às 18h.

- Sábado (25, Natal): fechadas.

- Domingo (26): âncoras (C&A, Renner, Riachuelo, Le Biscuit e Americanas), das 13h às 21h; as demais abrem das 14h às 21h.

- Sexta (31, véspera de Ano Novo): das 9h às 18h.

- Sábado (1º, Ano Novo): fechadas.

- Domingo (2): âncoras (C&A, Renner, Riachuelo, Le Biscuit e Americanas), das 13h às 21h; as demais abrem das 14h às 21h.

Praça de alimentação e lazer:

- Terça (21): das 11h às 22h.

- Quarta (22) e quinta (23): das 11h às 23h.

- Sexta (24, véspera de Natal): das 11h às 18h.

- Sábado (25, Natal): das 12h às 20h.

- Domingo (26): das 12h às 21h.

- Sexta (31, véspera de Ano Novo): das 11h às 18h.

- Sábado (1º, Ano Novo): das 12h às 20h.

- Domingo (2): das 12h às 21h.

Academia:

- Terça (21), quarta (22) e quinta (23): das 6h às 23h.

- Sexta (24, véspera de Natal): das 6h às 12h.

- Sábado (25, Natal): fechada.

- Domingo (26): das 8h às 14h.

- Sexta (31, véspera de Ano Novo): das 6h às 12h.

- Sábado (1º, Ano Novo): fechada.

- Domingo (2): das 8h às 14h.

Cinema:

Conforme a programação (confira aqui).

SAC:

- Sexta (24, véspera de Natal): fechado.

- Sábado (25, Natal): fechado.

- Domingo (26): fechado.

- Sexta (31, véspera de Ano Novo): fechado.

- Sábado (1º, Ano Novo): Fechado.

- Domingo (2): Fechado.

Cartórios do 1º e 2º ofício de notas de Camaçari:

- Sexta (24, véspera de Natal): fechados.

- Sábado (25, Natal): fechados.

- Domingo (26): Fechados.

- Quinta (30) e sexta (31, véspera de Ano Novo): fechados

- Sábado (1º, Ano Novo): fechados.

- Domingo (2): Fechados.

SUPERMERCADOS E OUTROS CENTROS DE COMPRAS

GBARBOSA

23/12

Iguatemi e Lauro de Freitas – das 7h às 23h

Costa Azul – das 7h às 00h

San Martin. Pau da Lima e Guarajuba – das 7h às 22h

Brotas e Cabula – das 7h às 21h

Horto Bela Vista - horário de funcionamento do centro de compras

24/12

Iguatemi, Costa Azul, San Martin, Lauro de Freitas e Pau da Lima - das 7h às 18h

Brotas, Cabula e Guarajuba – das 6h30 às 18h

Horto Bela Vista - horário de funcionamento do centro de compras

25/12

Iguatemi, Costa Azul, San Martin, Lauro de Freitas, Pau da Lima, Cabula, Brotas e Horto Bela Vista – Fechadas

Guarajuba – das 8h às 17h

29/12

Iguatemi e Lauro de Freitas – das 7h às 22h

Costa Azul – das 7h às 23h

Brotas, San Martin, Pau da Lima, Cabula e Guarajuba – das 7h às 21h

Horto Bela Vista - horário de funcionamento do centro de compras

30/12

Iguatemi e Lauro de Freitas – das 7h às 23h

Costa Azul – das 7h às 00h

San Martin e Guarajuba – das 7h às 22h

Brotas, Pau da Lima e Cabula – das 7h às 21h

Horto Bela Vista - horário de funcionamento do centro de compras

31/12

Iguatemi, Costa Azul, San Martin, Lauro de Freitas, Pau da Lima e Cabula - das 7h às 18h

Brotas – das 6h30 às 18h

Guarajuba – das 6h às 18h

Horto Bela Vista - horário de funcionamento do centro de compras

01/01

Iguatemi, Costa Azul, San Martin, Lauro de Freitas, Pau da Lima, Cabula, Brotas e Horto Bela Vista – Fechadas

Guarajuba – das 10h às 18h

Perini

Pituba, Vasco da Gama e Graça

23/12 - das 6h30 às 21h

24/12 - das 6h30 às 18h

25/12 - Fechadas

30/12 - das 6h30 às 21h

31/12 – das 6h30 às 18h

01/01 - Fechadas

Café Costa Azul

23/12 – das 7h às 22h

24/12 – das 7h às 18h

25/12 – Fechada

30/12 – das 7h às 22h

31/12 – das 7h às 18h

01/12 - Fechada

Guarajuba

23/12 – das 7h30 às 20h

24/12 – das 6h às 18h

25/12 – Fechada

30/12 – das 7hàs 20h

31/12 – das 7h30 às 18h

01/12 - Fechada

Nos Shoppings Barra, da Bahia, Paralela e Salvador, as lojas seguirão horário dos respectivos centros de compras.

Mercantil Rodrigues

Calçada, Ogunjá e Pirajá

23/12 – das 7h às 22h

24/12 – das 7h às 18h

25/12 – Fechadas

31/12 – das 7h às 18h

01/01 - Fechadas

Lauro de Freitas

23/12 – das 7h às 22h

24/12 – das 7h às 18h

25/12 – Fechada

31/12 – das 7h às 18h

01/01 - Fechada

Ferreira Costa

Na véspera de Natal (24), a loja vai abrir das 8h às 17h. No Natal (25), estará fechada. Na terça-feira (31), o home center funciona apenas das 8h às 14h e no dia 1º de janeiro, estará fechada. *No domingo (02/01), a loja reabre das 8h30 às 17h*. Mais informações no Instagram e no site https://www.ferreiracosta.com.



TRAVESSIAS

Travessia Salvador-Mar Grande:

De Salvador – para Mar Grande – 6h30, 7h, 7h30, 8h, 8h30, 9h, 9h30, 10h, 10h30, 11h, 11h30, 12h, 12h30, 13h, 13h30, 14h, 14h30, 15h, 15h30, 16h, 16h30, 17h, 17h30, 18h, 18h30, 19h e 19h30.

De Mar Grande para Salvador – _5h, 5h30, 6h, 6h30, 7h, 7h30, 8h, 8h30, 9h, 9h30, 10h, 10h30, 11h, 11h30, 12h, 12h30, 13h, 13h30, 14h, 14h30, 15h, 15h30, 16h, 16h30, 17h, 17h30 e 18h.

Travessia Salvador-Morro de São Paulo

Os horários para Morro de São Paulo saindo do Terminal Náutico, em Salvador, são os seguintes: às 8h30, 9h, 10h30, 13h e 14h30. Já as saídas de Morro de São Paulo acontecem às 9h, 11h30, 13h, 14h30 e 15h. A passagem custa R$ 113 e a viagem dura em média 2 horas e 20 minutos.

ESPAÇOS CULTURAIS

Confira o funcionamento de espaços culturais e vilas natalinas no feriado:

Os equipamentos geridos pela Secretaria Municipal de Cultura e Turismo (Secult), tais como a Casa do Carnaval (Pelourinho), Cidade da Música (Comércio), Casa de Jorge Amado e Zélia Gattai (Rio Vermelho), além dos Espaços Pierre de Verger da Fotografia Baiana e Carybé de Artes (ambos na Barra) não abrirão na sexta-feira (24) e sábado (25). Todos esses locais voltam a receber público apenas no domingo (26), com funcionamento das 10h às 18h – o último horário de acesso a esses museus, no entanto, deve acontecer até as 17h. Os ingressos custam R$20 inteira e R$10 meia.

Estarão em recesso até o dia 3 de janeiro a Casa do Benin (Pelourinho), o Teatro Gregório de Mattos (TGM) e Espaço Cultural da Barroquinha (ambos no Centro), além dos quatro espaços Boca de Brasa situados em Cajazeiras, Centro, CEU de Valéria e Subúrbio 360.

Vilas natalinas:

A decoração especial montada pela Prefeitura na Praça da Revolução, em Periperi, funcionará na sexta-feira (24), de 18h até 21h; e no sábado (24) e domingo (25), de 18h às 22h.

Na Praça do Campo Grande, a vila natalina funcionará na sexta (24) com três sessões: 18h, 19h e 20h. No sábado (25), o público poderá prestigiar os atrativos do local nos horários de 18h, 19h, 20h, 21h e 22h. Por fim, no domingo (26), a visitação estará aberta às 18h, 19h, 20h e 21h. Para ter acesso ao local é necessário efetuar agendamento no site www. natal. salvador. ba. gov. br.

Bibliotecas

As bibliotecas geridas pela Fundação Gregório de Mattos (FGM), sendo elas a Edgard Santos (Ribeira), Denise Tavares (Curuzu) e Nair Goulart (CEU de Valéria), estarão fechadas nesta sexta (24), retornando às atividades na segunda-feira (27).

FEIRAS E MERCADOS MUNICIPAIS

Dia 24 (sexta-feira): Mercado Popular (6h às 14h); Mercado do Bonfim (8h às 14h); Nacs de Itapuã (7h às 17h); Mercado das Flores: 8h às 14h); Mercado Dois de Julho (8h às 14h); Mercado de Itapuã (8h às 18h); Nacs de Periperi (7h às 17h); Mercado de Cajazeiras (8h às 14h); Mercado São Miguel (8h às 14h); Mercado Modelo (8h às 15h); Mercado da Liberdade (8h às 15h); Mercado Jardim Cruzeiro (8h às 17h); Mercado Municipal São Cristóvão (8h às 16h); e Mercado de Fazenda Coutos (8h às 17h).

Dia 25 (sábado): Mercado Popular (6h às 12h); Mercado do Bonfim (Fechado); Nacs de Itapuã (7h às 12h); Mercado das Flores: (Fechado); Mercado Dois de Julho (Fechado); Mercado de Itapuã (Fechado); Nacs de Periperi (7h às 14h); Mercado de Cajazeiras (Fechado); Mercado São Miguel (Fechado); Mercado Modelo (Fechado); Mercado da Liberdade (Fechado); Mercado de Jardim Cruzeiro (8h às 14h); Mercado Municipal São Cristóvão (Fechado); Mercado de Fazenda Coutos (Fechado).

Dia 31 (sexta-feira): Mercado Popular (6h às 12h); Mercado do Bonfim (8h às 14h); Nacs de Itapuã (7h às 14h); Mercado das Flores: (8h às 14h); Mercado Dois de Julho (8h às 14h); Mercado de Itapuã (8h às 15h); Nacs de Periperi (7h às 17h); Mercado de Cajazeiras (8h às 14h); Mercado São Miguel (8h às 14h); Mercado Modelo (8h às 15h); Mercado da Liberdade (8h às 15h); Mercado Jardim Cruzeiro (8h às 17h); Mercado Municipal de São Cristóvão (8h às 16h); Mercado de Fazenda Coutos (8h às 17h).

OUTROS SERVIÇOS

Lotéricas:

- Sexta (24, véspera de Natal): das 9h às 18h.

- Sábado (25, Natal): fechada.

- Domingo (26): fechada.

- Segunda a quinta-feira (27 a 30/12) das 9h às 19h (horário estendido)

- Sexta (31, véspera de Ano Novo): das 9h às 18h.

- Sábado (1º, Ano Novo): fechada.

- Domingo (2): fechada.