Vai curtir? Confira a programação do Carnaval de Salvador nesta sexta-feira

Folião que é folião mesmo começa a se organizar porque, a partir desta sexta-feira (21), as opções de música boa começam a ficar mais variadas na rua. No Rio Vermelho, por exemplo, a programação se inicia com shows das orquestras dos maestros Fred Dantas e Letieres Leite, esquentando quem quiser seguir de lá para o circuito Dodô (Barra/Ondina).

Na beira-mar, entre o Farol da Barra e o fim do desfile em Ondina, a farra começa com a Pipoca de Saulo, que arrasta uma galara de astral altíssimo, abrindo alas para a pulsação de três gigantes: Bell Marques, Léo Santana e Claudia Leitte.

Mas, se a sua for rebolar com o som mezzo funk mezzo reggaeton de Anitta, que promete embalar sua própria pipoca no Carnaval baiano. “Me sinto muito à vontade em Salvador. As coisas aqui parecem com o Rio, então pra mim é muito bom”, disse a artista, na madrugada desta quinta, quando fez o último ensaio antes da folia.

No Pelourinho, vale muito curtir o show do Trio Elétrico Armandinho Dodô & Osmar, que abre oficialmente a programação dos palcos, às 20h, no Largo do Pelourinho. Em seguida, às 22h30, no mesmo local, quem agita galera, relembrando sua trajetória, é Moraes Moreira. História pura.



Confira a programação

Circuito Osmar | Campo Grande

Horário Atração

14h - Os Turunas

- Os Eficientes (PCD’s)

- Garampiola

- Gira Ingonça

- Mamah Soares e Coletivo Di Tambor

- Banda Rasta Groove

- Espaço Musical

- Orquestra de Pandeiros de Lauro de Freitas

- Dionorina

- Tribass

- Forró Zé Baratino

- Oquadro

- Val Macambira e Mula Ruge

- Bailinho de Quinta

- Colher de Pau

- Takombiu Arte

- A Cor da Bahia - Projeto Especial - Jefinho Love Light

- Me Deixe à Vontade

- Sarajane

- Polimania - Denny Denan

- Márcia Freire

- Aline Rosa

- Dan Valente

- Trio Comcar 1

- Ed City

- Jau

- Exclusivas Do Samba

- Samba Do Lucas / Samba De Farofa / Genny Dantas / Samba Viola De Marujo

- Bloco dos Servidores Publicos da Bahia - Nairê

- Alvorada - Délcio Luiz, Davi Ex-Revelação, Nelson Rufino, Roberto Mendes, Aloísio Menezes, Bambeia e Ala de Canto do Alvorada

- Q Felicidade

- Reduto do Samba - Psirico

- Olodum

- Pagodart

- Filhos de Marujo

- Samba Popular - Vou Pro Sereno

- Cortejo Afro

- Mambolada

- Os Negões

- Soweto - Banda Fora da Mídia

- Banda Millenar

- As Transformistas com a Banda O Crush

- Big Bloco do Guetho

- Kart Love

- Robyssão Pipoca

- Fogueirão

Circuito Batatinha | Pelourinho

Horário Atração

- Fala Meu Loro - Banda Maestro Moacir

- Relíquias Africanas

- Amigos do Babá, com Josué do Babá e Banda

- Afoxé Babá Afomã

- Conexão Tribal

- Usina de Samba

- Corisco

- Afro Liberdade

- Jogo do Ifá

- Povo de Santo

- Agbara

- Olorum Baba Mi

- Axum

- Carnapelô

- Impacto Sonoro

- Luaê

- Mutuê

- Tô Aê

Shows no Centro Histórico

Largo do Pelourinho

Horário Atração

20h Banda Armandinho, Dodô e Osmar - ‘Em comemoração aos 70 anos do Trio Elétrico’

22h30 Moraes Moreira

0h Amanda Santiago

Largo Pedro Archanjo

Horário Atração

19h Orquestra Compassos

21h30 Jorge Zarath

23h30 Amy Reggaehouse

Praça Tereza Batista

Horário Atração

18h Banda Ital Crew (Abertura), Val Macambira e Banda Mula Ruge Nilson Aquino e Cavalo Marinho

20h30 A Praça do Frevo Elétrico - Carlos Pita ‘Ao Som da Guitarra Baiana - Os 70 Anos do Trio Elétrico’

23h Vitrola Baiana



Largo Quincas Berro d’água

Horário Atração

17h A confirmar

19h Nadjane Souza

21h30 Clécia Queiroz

0h A confirmar

Rio Vermelho

Horário Atração

17h15 Orquestra Fred Dantas

- DJ Kioma

- Rumpilezz

- Samba Maria

- Mr. Armeng

- Márcio Melo