Vai curtir no camarote? Carnaval de Salvador tem opções de R$ 80 a R$ 2.650

Para quem quer curtir a folia com mais conforto, há opções para todos os bolsos. Entre as opções pagas, os preços vão de R$ 80 a R$ 2.650.

Desde janeiro, de acordo com a Secretaria Municipal de Desenvolvimento e Urbanismo (Sedur), pelo menos 19 empreendimentos entraram com pedido para montagem de estruturas. Esse número, porém, pode aumentar, já que a solicitação de autorização para montagem pode ser encaminhada até 10 dias antes do Carnaval.

Confira a lista dos principais camarotes do Carnaval 2020:

1. Camarote Skol Puro Malte 2020 – Ingressos vão de R$ 550 a R$ 740 (feminino quinta a terça) ou de R$ 600 a R$ 790 (masculino quinta a terça).

Open bar

Local: Circuito Barra/Ondina, Ondina, no Centro Espanhol

Programação:

Quinta: Durval, Thiaguinho e Forró do Tico

Sexta: Zé Neto & Cristiano, Tuca Fernandes e Cat Dealers

Sábado: Claudia Leitte, Filhos de Jorge e Dan Valente

Domingo: Denny Denan e Parangolé

Segunda: Harmonia do Samba, Saia Rodada e Zullu

Terça: Wesley Safadão, Attooxxa e Felguk

Funcionamento: quinta a terça-feira - 18h às 5h.

Vendas: Sympla, Quero Abadá, Central do Carnaval e no site do camarote

2. Camarote do Nana – Entradas custam de R$ 790 a R$ 1.090 (ou R$ 4.788 por todos - quinta a terça).

A fachada do Camarote do Nana em 2020 vai homenagear o axé (Imagem: Divulgação)

All inclusive com bebidas e buffet incluídos. O bar inclui uísque oito anos, vodca, cerveja, energético, refrigerante e água.

Local: Circuito Barra/Ondina, Ondina

Programação:

Quinta: Léo Santana e Araketu

Sexta: Harmonia Do Samba e Mano Walter

Sábado: Denny Denan e Jau

Domingo: Psirico, Magary Lord, Pierre Onassis e Adelmo Casé

Segunda: Bell Marques e Lincoln e Duas Medidas

Terça: Parangolé e Rafa e Pipo

Na praia exclusiva, irão tocar bandas e Djs todos os dias.

Funcionamento: Quinta a terça-feira - 18h às 5h.

Vendas: Central do Carnaval e Quero Abadá

3. Camarote Club – Ingressos vão de R$ 760 a R$ 810 (feminino) e de R$ 840 a R$ 890 (masculino).

Fachada do Camarote Club em 2020 homenageará os continentes (Imagem: Divulgação)

All Inclusive de uísque, vodca, cerveja, energético, água e refrigerante; buffet do Restaurante Pereira; Espaço Beleza, com salão de beleza, maquiagem, customização e massagem.

Local: Circuito Barra/Ondina, Clube Espanhol, Ondina

Programação:

Sexta: Parangolé, Wesley Safadão e Daniel Vieira

Sábado: Harmonia do Samba, Timbalada e Forró do Tico

Domingo: Saia Rodada, Jammil e Lincoln e Duas Medidas

Segunda: Xand Avião, Chicilete com Banana e Forró do Tico

Terça: Léo Santana, Forró do Tico e Denny Denan

Funcionamento: sexta a segunda - horário: 18h às 05h /Terça-feira - horário: 18h às 07h

Vendas: Central do Carnaval, Quero Abadá, Folia Bahia e site do camarote

4. Camarote Salvador - R$ 1.540 a R$ 1.840 (feminino – sábado esgotado) e R$ 2.190 a R$ 2.650 (masculino – sábado esgotado)

All Inclusive com lounge com produtos e serviços, espaço beauty, praça de alimentação, bares e espaço gourmet.

Local: Circuito Barra/Ondina, Ondina

Programação:

Quinta: Claptone, Zé Neto e Cristiano, Banda Eva, Alexandre Peixe, Flow e mais

Sexta: Léo Santana, Kungs, Jack-E, Jetlag, Pedro Sampaio e mais

Sábado: Bell Marques, Sam Fildet, MC Léozinho, Malifoo, Guga Meyra e outros

Domingo: Harmonia do Samba, Nervo, MC Kekel, Kasia, Banda Negra Cor e mais

Segunda: Martin Garrix, MC Livinho, Thiaguinho, Enjoy, Denny Denan e outros

Terça: Vintage Culture, Dennis, Tuca Fernandez, Meca e outros

Funcionamento: quinta à Terça -19h às 06h

Vendas: site do camarote e Central do Carnaval

Camarote Salvador 2020 (Imagem: Reprodução)

5. Camarote Harém – Entradas variam entre R$ 560 e R$ 770 (quinta a terça-feira).

All Inclusive com cardápio com pratos assinados por renomados chefs, além de bebidas das mais diversas, como uísque, vodca, cerveja, energético, refrigerante e água.

Local: Circuito Barra/Ondina, antigo Salvador Praia Hotel, Ondina

Programação:

Quinta: Harmonia e Lincoln

Sexta: Psirico e É o Tchan

Sábado: Chiclete e Parangolé

Domingo: Diogo Nogueira e Jau

Segunda: Luiz Caldas e Carlinhos Brown

Terça: Timbalada e La Fúria

Funcionamento: quinta a terça - 18h às 5h

Vendas: Central do Carnaval, Quero Abadá e Sympla

6. Planeta Band - R$ 510 a R$ 650 (all inclusive - sábado esgotado) e R$ 410 a R$ 550 (open bar)

Open Bar: uísque oito anos, vodca nacional, cerveja, refrigerantes e água. All Inclusive: bebidas e buffet com diversidade de frios, salgados, massas, pratos quentes, frutas e sobremesas. Os foliões que frequentarem o All Inclusive também poderão acessar todos os ambientes, menos a área de convidados.

Local: Circuito Barra/Ondina, no antigo Hotel Othon, Ondina

Programação:

Quinta: Harmonia e Lincoln e Duas Medidas

Sexta: Psirico e É o Tchan

Sábado: Chiclete e Parangolé

Domingo: Diogo Nogueira e Jau

Segunda: Luiz Caldas e Carlinhos Brown

Terça: Timbalada e La Fúria

Funcionamento: quinta a terça - 18h às 05h

Vendas: Central do Carnaval, Folia Bahia, Quero Abadá e site do camarote

7. Camarote ViaFolia – Ingressos vão de R$ 150 a R$ 235.

Comidas e bebidas serão vendidas no local.

Local: Barra/Ondina, Ondina, ao lado do Morro do Gato

Funcionamento: quinta a terça - 17h às 4h

Atrações: dj

Vendas: Central do Carnaval, Folia Bahia, Quero Abadá

8. Camarote Mirante – Entradas vão de R$ 199 a R$ 249. Não tem abadá – o acesso é com apresentação do ingresso.

Open bar: cerveja, drinks de vodca, refrigerantes e água.

Local: Barra/Ondina, Flat Atlantic Towers, em Ondina

Funcionamento: quinta a terça - 18h às 4h

Vendas: Central do Carnaval, Pida, Quero Abadá, Peixe Urbano e EventBrite

9. Mirante do Gigante – Os ingressos para o camarote do cantor Léo Santana, um dos espaços estreantes na folia de 2020, custam R$ 150 (lote especial de lançamento).

Local: Barra/Ondina, Edifício Oceania, Barra

Atrações: djs

Funcionamento: quinta a terça, das 16h às 3h

Vendas: Salvador Tickets (2º piso do Shopping da Bahia), lojas do Pida (Salvador Shopping e Piedade), Bora, Sympla e Central do Carnaval

10. Camarote.com – Ingressos vão de R$ 360 a R$ 440 (quinta a terça).

Open Bar: água, refrigerante, cerveja e vodca

Local: Barra/Ondina, Clube Espanhol, Ondina

Programação:

Quinta: Denny Denan

Sexta: Xandy de Pilares

Sábado: Seu Maxixe e Negra Cor

Domingo: Jau

Segunda: Psirico

Funcionamento: quinta à terça - 18h às 04h

Vendas: Central do Carnaval, Peixe Urbano e Quero Abadá

11. Camarote Premier – Entradas custam entre R$ 240 a R$ 380

Open Bar: cerveja, vodca, água e refrigerante

Local: Barra/Ondina, no Barra Flat, Barra

Programação:

Quinta: Dan Valente

Sexta: Seu Maxixe

Sábado: SSambão!

Domingo: Nata do Samba

Segunda: Água Fresca

Funcionamento: quinta à terça - 16h às 3h

Vendas: Central do Carnaval, Quero Abadá

12. Camarote Villamix – Os ingressos custam a partir de R$1.090 (feminino).

All Inclusive: finger food com coxinha, pizza, hambúrguer artesanal e temaki, além de bufê assinado pela churrascaria Boi Preto Prime. Open bar, com cerveja, uísque, vodca, refrigerante e água.

Local: Circuito Barra-Ondina

Programação:

Quinta: Psirico, Xand Avião, Ávine Vinny e DJ Rafael

Sexta: Jorge e Mateus, Simone e Simaria, JM Puxado e DJ Rafael Ramalho

Sábado: Alok, Leo Santana, Simone e Simaria, Os Parazim e DJ Rafael Ramalho

Domingo: Matheus e Kauan, Xand Avião, Jonas Esticado, DJ Rafael Ramalho e Ralk

Segunda: Luan Santana, Matheus e Kauan, Saia Rodada e DJ Rafael Ramalho

Terça: Gustavo Lima, Lincoln e Duas Medidas, Gustavo Mioto e DJ Rafael Ramalho

Funcionamento: quinta a terça - 19h às 5h

Vendas: Quero abadá, Folia Bahia e no site do camarote

13. Camarote Casa da Barra – Os ingressos vão de R$ 190 a R$ 320.

Open bar: vodca, cerveja, refrigerante e água

Local: Barra

Atrações: dj e banda

Funcionamento: quinta a terça

Vendas: site do camarote e Peixe Urbano



14. Camarote Sunset Lounge Hotel – Ingressos vão de R$ 170 a R$ 280.

Open bar de cerveja, água, refrigerante e roskas

Local: Barra

Funcionamento: quinta a terça-feira

Vendas: Peixe Urbano

15. Espaço Universitário 2020 – As entradas custam R$ 80 por pessoa. Se a pessoa comprar dois ingressos para um mesmo dia, o terceiro é gratuito.

O acesso é gratuito para servidores das universidades federais do estado e até três dependentes.

Local: Ondina

Funcionamento: quinta a terça-feira

Vendas: 71 3245-7775.

16. Circuito do Samba - Os ingressos individuais custam R$ 260 para cada dia. Quem optar pela casadinha paga R$ 470 por dia.

Local: Casa D'Itália - Circuito Campo Grande

Programação

Quinta-feira: Belo, Mumuzinho, Pixote e Samba e Suor

Sexta-feira: Xande de Pilares, Vou Pro Sereno, Mumuzinho e Samba Mocidade.

Vendas: Sympla, Pida, Balcão de Ingressos e na Loja Oficial do Circuito do Samba (em 3x sem juros)