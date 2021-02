Vai fechar: confira o que funciona durante o lockdown parcial na Bahia

A partir do fim de tarde desta sexta-feira (26), passa a vigorar na Bahia medidas mais duras de isolamento social. O fim de semana será de restrições nas cidades baianas para conter o avanço do novo coronavírus e apenas as atividades essenciais poderão funcionar. Em todo o estado, a medida vigora até às 5h de segunda (1º).

Confira o funcionamento das atividades na Bahia:

Locomoção de pessoas nas ruas - restrita em todo território da Bahia das 20h às 5h, de sexta-feira (26) a segunda (1°). Permitida locomoção em casos de urgência, ida a serviços de saúde ou farmácias.

Ônibus metropolitanos e metrô - encerram as operações das 20h30 às 5h, de sexta (26) a segunda (1º).

Aeroporto de Salvador - Pousos e decolagens ocorrem normalmente sem limite de horário

Ônibus intermuniciapais - circulação normal

Praias e parques - fechados em Salvador

Delivery - permitido até às 0h, mas caberá ao dono oferecer transporte aos funcionários que ficarem além do horário do transporte público

Padarias e mercados - podem funcionar no final de semana até às 20h

Rede Mix - funciona até às 19h na sexta e no sábado. No domingo (28), ficam abertas as unidades de atacado, fecharão normalmente às 13h, com exceção da loja do Imbuí, que fechará às 19h.

Venda de bebida alcoólica - proibida das 18h desta sexta às 5h de segunda, inclusive por meio de delivery.

Atividades esportivas coletivas amadoras - proibida durante o decreto

Eventos e atividades com aglomeração - proibidos entre sexta e segunda.

Ferry-boat e lanchinhas - funcionam até às 20h30 de sexta e têm atividade suspensa entre sábado e domingo.

Comércio de rua - Fechado entre às 17h de sexta (26) e às 5h de segunda (1º)

Bares e restaurantes - Fechados das 18h de sexta (26) até às 5h de segunda (1º)

Shoppings e Centros Comerciais - Regra determina o fechamento entre às 19h de sexta (26) e às 5h de segunda (1º), mas alguns estabelecimentos seguem outros horários

Shopping Center Lapa - encerra as atividades na sexta às 19h e reabre às 10h de segunda (1º)

Shopping Paralela - fecha às 19h de sexta, com reabertura programada para às 10h de segunda

- fecha às 19h de sexta, com reabertura programada para às 10h de segunda Salvador Shopping - na sexta, funciona entre 10h e19h. Fica fechado no sábado e no domingo. Parte das lojas segue outros horários Bompreço : segunda a sábado, das 7h às 19h; domingo, das 8h às 19h; Banco do Brasil: segunda a sexta-feira: 10h às 15h; Caixa Econômica: segunda a sexta-feira: 12h às 16h; Clivale: segunda a sexta-feira: 7h às 19h; sábado: 7h às 16h; domingo: fechada; Correios: segunda a sexta-feira: 10h às 19h; sábado e domingo: fechado; Hemoba: segunda a sexta-feira: 11h às 16h; sábado e domingo: fechado; Immune Vacinas: segunda a sexta-feira: 10h às 19h; sábado e domingo: fechada; Labchecap: segunda a sexta-feira: 6h30 às 19h; sábado: 6h30 às 12h; domingo: fechado; Lotérica e SAC: segunda a sexta-feira: 10h às 19h; sábado e domingo: fechada;

Salvador Norte - aberto na sexta das 10h às 19h e fechado no sábado e domingo. Com exceção da Clivale, que funciona de segunda a sexta-feira das 6h30 às 19h, no sábado entre 6h30 e 17h.

Shopping Itaigara - funciona de 10h às 19h na sexta, retomando as atividades na segunda-feira das 10h às 19h. O Bompreço funcionará das 7h às 19h durante o decreto.

Shopping Paseo - funciona na sexta até 19h e retoma atividades na segunda às 10h

Shopping da Bahia: Lojas, quiosques e alimentação: funcionam das 10h às 19h na sexta, mas ficam fechadas no sábado e no domingo. Alimentação com venda de bebida alcoólica: aberta das 10h às 18h na sexta Delivery de Alimentação: funciona das 10h às 22h na sexta e entre 12h e 22h no sábado e no domingo. Supermercado Pão de Açúcar: Sábado das 10h às 19h e Domingo das 13h às 19h – Acesso exclusivo pelo estacionamento C Clínica Clivale Mais: Sábado das 7h às 13h e Domingo Fechado - Acesso exclusivo pelo estacionamento D (pedestres) e D4 (veículos) Clivale Ressonância: Sábado das 7h às 16h e Domingo Fechado. – Acesso exclusivo pelo estacionamento C

Shopping Bela Vista Lojas e lazer: fecham às 19h de sexta com reabertura programada para às 10h de segunda Alimentação : funciona até às 19h de sábado reabrindo às 12h de segunda Venda de bebida alcoólica: encerrada às 18h de sexta Delivery: funciona até meia-noite GBarbosa : sábado das 09h às 19h e domingo das 11h às 19h



*Com a orientação da chefe de reportagem Perla Ribeiro