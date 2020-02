Vai para o Pipoco? Veja tudo sobre horários, trânsito e transporte

Hoje é dia de renovar os contatinhos, fazer o "L", deixar o lado blogueirinha aflorar e se permitir. Descer "empinando a bunda" e "subir com a mão no cabelo", como manda o mestre da festa. É dia de cair na bagaceira, porque nesta terça-feira (18) acontece o Pipoco, uma espécie de Carnaval todinho comandado por Léo Santana.

A festa do gigante começa às 19h e acontecerá no circuito Orlando Tapajós (Ondina-Barra). A promessa é deixar todo mundo prontinho para curtir o Carnaval de Salvador, que começa oficialmente nesta quinta (20).

“Somente pelos nossos ensaios eu posso dizer que ficar parado durante a passagem do GG não é uma opção. Vai ser um grande show”, promete Léo Santana, que já garantiu sucessos como "Contatinho", "Eu não vivo sem ela", “Quebradeira”, “Rabetão GG” e “Cabecinha cinturinha” no repertório.

Como de praxe, a festa pré-carnavalesca, promovida pela Empresa Salvador Turismo (Saltur) terá alterações de trânsito, reforço na frota de ônibus e um esquema especial para os foliões.

Trânsito

De acordo com a Superintendência de Trânsito do Salvador (Transalvador), as alterações começam na terça-feira (18), a partir das 16h, quando fica proibido circular e estacionar os veículos nas seguintes vias: Avenida Sete de Setembro (trecho compreendido entre a Rua Afonso Celso e o Largo do Farol da Barra), Avenida Oceânica (trecho compreendido entre o Largo do Farol da Barra até a Prefeitura da Aeronáutica de Salvador). A proibição segue até as 2h da quarta-feira (19).

Os motoristas terão como opção de tráfego, no sentido Barra/Ondina, a Rua Afonso Celso, Rua Miguel Burnier, Avenida Centenário, Rua Professor Sabino Silva. Já quem transita no sentindo contrário terá como opções a seguir pela Avenida Oceânica, Rua Professor Sabino Silva, Avenida Centenário, Rua Augusto Frederico Schimidt, Rua Marquês de Caravelas.

Transporte

Quem prefere deixar o carro de lado, também terá opções para curtir a folia. Segundo a Secretaria Municipal de Mobilidade (Semob) serão 21 linhas que terão a Barra como destino, todas com atendimento prolongado até as 2h de quarta-feira (19). Já as oito linhas que têm como destino a Estação da Lapa funcionarão até 1h30 de quarta.

Além disso, a Semob disponibilizará 27 coletivos da frota reguladora na Estação da Lapa, que ficarão à disposição da fiscalização no terminal, das 21h às 4h do dia seguinte. Já o Sistema Complementar (Stec) terá 13 linhas de ônibus com itinerário prolongado até a Barra, das 14h até 0h.

Quem não quiser ir de ônibus, pode solicitar o serviço de táxi através do aplicativo Táxi Mobi, que vai operar com Bandeira 1 e dará até 20% de desconto aos passageiros. Além disso, os usuários contarão com táxis e mototáxis nos pontos localizados na região, localizados no Shopping Barra, no Bompreço (Chame-Chame) e Porto da Barra.

Além disso, a Semob criou também um ponto extra, especial para o evento, que ficará na Av. Centenário, no último retorno para quem segue no sentido Vale dos Barris.

Segurança

Ao todo, a Guarda Civil Municipal (GCM) terá 88 agentes distribuídos em operações distintas ao longo do dia. Os profissionais vão dar apoio à Secretaria Municipal de Ordem Pública (Semop), à Saltur e à Transalvador, além de fazer a segurança patrimonial do posto de saúde instalado no circuito e realizar patrulhamento preventivo.

Ordenamento

A Secretaria Municipal de Ordem Pública (Semop) terá 12 profissionais no ordenamento do espaço público, na organização e distribuição dos ambulantes, fiscalização do comércio de produtos proibidos e da comercialização da marca patrocinadora do carnaval (Ambev/Bohemia). Além disso, a pasta será responsável por interferir em casos de pessoas não-licenciadas e produtos acondicionados de forma irregular em vidro ou servidos em espetos.



Salvamar

No percurso, a Salvamar irá disponibilizar 15 salva-vidas e cinco postos móveis montados no circuito Barra/Ondina. Em casos de situação de emergência, os profissionais contam com equipamentos como quadrículos, jet ski, rescob, botes motorizados, pranchões e coletes no entorno da festa.

O CORREIO Folia tem o patrocínio do Hapvida, Sotero Ambiental, apoio institucional da Prefeitura Municipal de Salvador e apoio do Salvador Bahia Airports e Claro.