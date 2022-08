Vai pegar a estrada? Confira o passo a passo para não passar perrengue

Com a alta dos preços de passagens aéreas, cada vez mais as pessoas buscam destinos mais próximos, que possam visitar viajando de carro e junto com a família ou amigos. A vantagem de ir de carro também é a facilidade de deslocamento para explorar localidades vizinhas. Porém, antes de pegar a estrada, é muito importante atentar para cuidados especiais. Pega essas dicas do Larquinho, mascote da Larco, e boa viagem!

Evite viajar à noite: dirigir nesse período dificulta a visibilidade e pode aumentar a sonolência do motorista. Além disso, o farol alto dos outros veículos pode ofuscar a sua vista. Prefira outro horário, mas se não for possível, redobre sua atenção!

Procure não passar por trechos com pouco movimento: nestes locais é mais difícil conseguir ajuda, caso seu veículo tenha problemas, porque geralmente não há sinal de celular e a infraestrutura de emergência e serviços é precária.

E se o carro quebrar? Antes de sair de casa, anote o número de emergência da rodoviária pela qual você passará. Caso tenha algum problema com seu veículo, basta ligar. Outra opção: se você tiver seguro, é acioná-lo.

Atenção ao transportar crianças: o lugar dos pequenos é no banco traseiro, utilizando cadeirinha, assento ou cinto de segurança. Em veículos mais modernos, é possível travar vidros e portas para garantir mais segurança.

Atenção aos sinais que indicam problemas no veículo: todo e qualquer vestígio de fumaça, desde a branca até a preta; sensação de que o volante está tremendo; perceber a luz de óleo acesa no painel do veículo; sensação de rigidez ao trocar a marcha; ouvir ruídos ao pisar no freio; sentir a direção puxando para um dos lados; dificuldade em dar partida no carro.

*Essas orientações são de quem conhece bem a estrada: a Larco, distribuidora de combustíveis, nascida na Bahia há 22 anos.

Hoje é uma empresa nacional de infraestrutura robusta, logística inteligente e rigoroso controle de qualidade, que está entre os dez maiores players do Brasil e é a quarta maior do Nordeste.

A companhia impulsiona a economia nas regiões em que atua, movendo as máquinas do agronegócio, os geradores dos hospitais, os tanques dos caminhões e muito mais. A Larco conta com 14 bases de armazenagem localizadas estrategicamente em 10 estados brasileiros, uma frota com mais de 300 veículos (incluindo bitrens, trucks e carretas), além de uma rede própria de postos, em constante crescimento.

Turistando na Bahia é um projeto do Correio com o patrocínio da Prefeitura de Camaçari, Larco e Costa do Sauipe.







